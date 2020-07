Desde que falleció Bartolomé Mitre, el 25 de marzo pasado, Esmeralda Mitre, la cuarta hija del director de la Nación, fruto de su segundo matromino con Blanca Isabel Álvarez de Toledo está en pie de guerra con sus hermanos mayores. Bartolomé Junir, Dolores y Rosario, hijos del director con Dolores González de Álzaga. La actriz los acusa de tener una cuenta bancaria secreta en Suiza por medio de la cual sus hermanos realizan “manejos extraños.”

Además de hablar de estos movimientos extraños declaró que no comprende como pudieron iniciar la sucesión durante la feria judicial que hay debido a la pandemia. Además, en diálogo con Intrusos, el programa de Jorge Rial, la participante del Cantando 2020 explicó que esta sucesión se inició a sus espaldas y que pusieron a nombre de Bartolomé Junior un campo que pertenece a la familia.

En otra entrevista, Esmeralda se emocionó ante el recuerdo de su padre y habló de ciertas confesiones económicas que le hizo antes de morir. “Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras. Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos. Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar” expresó.

Según contó Mitre en la charla con Jorge Rial, ella quiere ingresar al Diario la Nación, del cual es accionista. Actualmente está manejado por los sobrinos de Bartolomé, Alejandro y Julio Saguier, que según declaró la ex de Lopérfido no están capacitados para manejarlo. Por otro lado, Esmeralda Mitre contó otro tipo de conflictos que sufre con sus hermanos, quienes la discriminan por ser rubia de ojos claros. “Cuando nací, uno de mis hermanos dijo: Ahí tienen a la rubia de ojos celestes que querían. Hubiera tenido ojos marrones para no sufrir tanto. Me pidieron perdón por haberme envidiado” contó la actriz.

Junto a su abogado, en una entrevista con Confrontados, la mujer siguió hablando del conflicto que tiene con el resto de su familia. “Ya me han adelantado que había intereses contrapuestos, por un reclamo de un supuesto beneficio por adelantado que recibió Esmeralda. Es muy discutible pero, me consta, ha ayudado y muchísimo, al resto de los hermanos” explicó el letrado. “A mí, mi padre no me compró ni mi departamento, mientras les compró hasta dos departamentos a cada uno” prosiguió Esmeralda. En cuanto a Nequi Galotti, la última mujer de su padre, consideró que no es apta para manejar el patrimonio del fallecido.