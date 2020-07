En las últimas semanas se habló mucho sobre los cuerpos y los estereotipos de belleza que se le impone a los jóvenes. La temática comenzó a hablarse en los medios por un video de Oriana Sabatini, y luego por una polémica tapa de Revista Caras. Ayer durante El show del problema, se discutió sobre la portada con Mar Tarrés, la influencer que busca la inclusión y visualización de las mujeres plus size. Sin embargo, en un momento inició un fuerte cruce entre Cinthia Fernández y ella. “Yo sufrí vigorexia”, confesó la mediática.

En un contexto donde comenzaron a debatir sobre la obesidad y los cuerpos hegemónicos, Cinthia quiso manifestar su opinión. “Todos tenemos derecho a opinar. Las flacas también sufren. En el discurso de Mar, siempre que la veo, siento que ella está en guerra. Cuando yo estaba de panelista en LAM, ella hizo un vivo con mi ex (Matías Defederico). Yo a mi ex, obviamente, lo critico”, comenzó la panelista. Por lo que Mar intentó ser buena onda y aseguró: “Todos criticamos a nuestros ex”.

Sin embargo, la interrupción a Fernández no le cayó nada bien y le pidió que la deje hablar para que “no sea un monólogo”. Lo que provocó el enojo de Tarrés. “No me levantes la voz, mami. ¡Hablá bien! Es intolerante”. Así comenzó la guerra. Y continuó: “No voy a permitir que vengan a ensuciar una campaña hermosa que vengo haciendo hace mucho tiempo. Tengo 16 años de carrera y nunca discutí con alguien en los medios”

“Yo lo que quiero decir es que tanto los flacos como los gordos sufren. Y ayer que me dijiste ‘no estás capacitada para hablar’, sí estoy capacitada porque sufrí un año de vigorexia. Algo que mucha gente desconoce”, cerró Cinthia, revelando que padeció un trastorno que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso. Tarrés alegó que estaban hablando de obsesidad. Sin embargo, Nico Magaldi defendió a su panelista y aseguró que el tema principal era debatir sobre los estereotipos de belleza.

Hace unas semanas, Cinthia también fue agredida por un productor al aire, quien descalificó su palabra por mostrar su cuerpo en las redes sociales. “¡Machirulo! Quedate en tu casa. No hay lugar en la televisión para esto. Yo puedo salir en culo y decirte lo que se me cante. Pero vos no tenés derecho de pegarle a nadie ni a ejercer violencia de género”, lo acusó la ex participante del Bailando por un Sueño al escuchar los dichos de Marcelo Lamorte.