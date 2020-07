Finalmente nació el tercer hijo de La China Suárez, el segundo junto a Benjamín Vicuña. La actriz fue trasladada al sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio de Palermo, donde le practicaron una cesárea que ya estaba programada. El niño nació a primera hora de este miércoles y la pareja reveló la noticia y el peculiar nombre que eligieron a través de su cuenta de Twitter. “¡Bienvenido Amancio Vicuña Suárez!”, anunció la modelo.

Hacía unos días, La China publicó en su Instagram una foto donde muestra lo crecida que estaba su panza y escribió: “Explota”, dando a entender que no faltaba mucho para la llegada de su nuevo hijo. La modelo se caracteriza por elegir nombres atípicos para sus hijos como Rufina y Magnolia, por lo que era de esperar que el nuevo bebé continúe con la tradición. Llegaste a hacernos más felices. “Gracias a la vida, que me ha dado tanto. @Benjavicunamori gracias mi amor por otro milagro de la vida!!!”, expresó la actriz en su red social.

Por su parte, Vicuña también realizó un comunicado en la red social del pajarito, y le expresó su amor a Suárez. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”, manifestó el actor, quien se convierte en padre por sexta vez. En las redes el nombre del bebé se convirtió en tendencia y muchos celebraron la feliz noticia, aunque otros expresaron su disgusto por la elección.

Por más que el embarazo ya se había filtrado en los medios, La China recién lo confirmó en mayo con una foto de su panza. A pesar de los rumores de separación que atravesó la pareja, en los últimos meses se los vió más enamorados que nunca. Los actores se encuentran transitando la cuarentena en Bueno Aires, junto a Rufina y Magnolia, y algunos días de la semana con Beltrán, Bautista y Benicio. Hace pocos días, Benjamín posteó una foto en Instagram abrazando a la modelo y escribió: “Ya casi estamos. Con todo el amor del mundo”.

No hace tanto, Paula Chaves, la mejor amiga de La China Suárez, también dió a luz a Filipa, tras casi 41 semanas de espera. “Bienvenida Fili. Las queremos”, le expresó la ex Casi Ángeles en una publicación. Por el momento no hay fotos de Amancio, ni nuevas novedades. Seguramente cuando la actriz se recupere, posteará alguna imagen. No obstante, la modelo se caracteriza por no exponer mucho a sus hijos en redes, lo comenzó a realizar un poco más ahora por la cuarentena.