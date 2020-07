Anoche, Sofi Morandi debutó en el Cantando 2020 junto a Bruno Coccia. La pareja interpretó la canción “Rolling in the deep” de Adele pero antes de comenzar a cantar, Sofía vivió un emotivo momento en el piso cuando la producción le mostró un video junto a Floppy Cucu, de quien la joven era muy amiga y que falleció ayer debido a una leucemia, causando gran emoción en el mundo de la farándula.

“Nos enteramos muy tarde, por un mensaje de Lourdes Sánchez. Ya sabíamos que estaba mal Flopita” expresó la ex participante del Bailando sobre la noticia. Ante esto, la conductora del programa, Laurita Fernández, explicó que la producción le propuso a Sofi cantar otro día debido a la cercanía que existía entre ellas. Pero que Morandi prefirió ir esa noche para hacerle un homenaje a su amiga. “Es imposible no recordar una anécdota sin que nos cause risa. La vamos a extrañar mucho” expresó la joven.

Luego de eso, se mostró en pantalla un video de algunos momentos vividos entre ambas que desataron la total emoción de Sofi Morandi. “Quiero agradecerle a Lizy que nos tuvo al tanto. Hoy me dijo te quise porque Floppy me dijo cuánto te quería” contó la instagramer, que no pudo evitar derramar algunas lágrimas mientras veía las imágenes. Luego, le dieron algunos minutos antes de comenzar el show para recomponerse y comenzar a cantar.

En cuanto a su performance tuvo devoluciones encontradas. La primera fue Nacha Guevara, que le dijo: “Los dos cantan muy bien, pero no pasó lo que tenía que pasar. Bruno, sos muy alto y delgado, y a los cantantes como vos les cuesta agarrarse al piso. Inclusive, perdiste un poco el ritmo. Trabajá en eso, en tu postura, en tus hombros. Cantás muy lindo. Lo van a hacer muy bien ustedes.” Luego fue el turno de Karina, que les puso un 9 y les dijo que habían logrado emocionarla, algo que hasta el momento no le había sucedido.

Luego, llegó el turno de Pepito Cibrián que expresó que no le gusta que los participantes realicen temas en inglés ya que la gente no entiende lo que están cantando. En este sentido, se sumó Marcelo Tinelli a través de un tweet y coincidió con las palabras del jurado. Finalmente, Moria Casán, que tiene el voto secreto expresó: “Los chicos tienen muy buena energía, todavía no están contaminados por el afuera. Me encantó Bruno. Hubo un momento de una fallita cuando quisiste acompañarla. Cantan mejor que Adele en un concierto, porque siempre falla en vivo”