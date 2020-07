A lo largo de los años, Laurita Fernández estuvo de novia con varios mediáticos. Uno de ellos fue Fede Bal, de quien se enamoró durante su paso por el Bailando por un sueño, en el que participaron juntos. Sin embargo, la relación duro poco y a los meses decidieron separarse. No obstante, los famosos terminaron en muy buenos términos, por lo que aún ahora se tienen cariño. Y con Carmen Barbieri también. Las actrices recordaron sus tiempos como suegra y nuera en el Cantando 2020.

“Te daría un abrazo porque te quiero mucho Laura, vos sabés”, comenzó a expresar Carmen. Por lo que Laurita aprovechó y le confesó que siente lo mismo. “Te admiro y te respeto como mujer, como artista”, continuó la bailarina. “Y a vos no te quiero nada”, bromeó Barbieri con Ángel De Brito, quien tiene un muy buen vínculo con su hijo. El conductor hizo uso de la mención y la interrogó: “¿Fue Laura una de las mejores novias de Fede?”.

Sin pelos en la lengua, la vedette replicó: “Sí, lamentablemente Laura acaba de llegar Sofía que es un mujer increíble. No las estoy comparando, porque vos también fuiste una gran mujer para mi hijo”. Actualmente, Fede Bal se encuentra en pareja con Sofía Aldrey, una amiga de la infacia que lo acompañó durante todo su tratamiento para eliminar el tumor. “¿Querés ser abuela?”, le consultó Fernández. “Sí, quiero ser ya. Moria me gana en todo, quiero un nieto”, lanzó la actriz.

A su vez, las actrices se emocionaron al hablar sobre la difícil lucha que debió transitar Carmen. “Fede me dijo que empezara a ser yo. Antes de entrar, me mandó un mensaje diciéndome que por favor no pensara más en él. ‘Divertite, cantá, disfrutá’, me dijo. Bueno, estoy en eso hijo”, confesó la mediática. “Para todos nosotros que tenemos ganas de verte y de ver talento en la pista, cuando teníamos la lista del Cantando dijimos que no podía abrirlo otra persona que no fuera Carmen”, manifestó Laurita.

“Vos cantando con toda tu predisposición… Te juro que tengo los ojos llorosos, tengo ganas de ir a abrazarte y a la miércoles todo. Me llena de orgullo poder estar presentándote y escuchándote con Ángel es maravilloso”, concluyó Laurita con la voz quebrada. Tras cuatro meses de tratamiento y miles de emociones, Bal logró vencer al cáncer y ya no tiene ningún tumor maligno en su cuerpo. Apenas se enteró de la noticia, el actor dejó la cuarentena de lado y fue a abrazar a Carmen.