Tras varias semanas de espera, Lizardo Ponce finalmente debutó en el Cantando 2020. Se mostró tan nervioso que casi no podía hablar. El influencer interpretó “Nada fue un error” de Coti, junto a su compañera Lucía Villar. Nadie esperaba nada del instagramer y a pesar de ello la rompió y afinó bastante. Sin embargo, a Nacha Guevara, quien abrió la puntuación, no le gustó nada, lo fusiló con la devolución y casi hace llorar al periodista.

“Voy a ser muy breve. Para mí, todo esto fue un error”, le lanzó Nacha y los puntuó con un cuatro. “Me gustaría que me digas algo para mejorar para la próxima”, la intervino Lizardo indignado. Por lo que la actriz continuó en un intento por cambiarle la personalidad. “Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego. Jugás mucho con la pantalla pero no interiorizas lo que hacés. Ese es un trabajo largo y que requiere una decisión que sólo vos podes tomar”, le replicó la miembro del jurado.

Ponce se mostró con ganas de llorar pero se contuvo, y la situación en la pista se volvía cada vez más tensa. “Mi consejo sería andá hacia tu mundo interior que es muy rico, pero lo desperdicias haciendo pavadas que no te suman”, aseguró Guevara. Como consecuencia, el periodista le consultó a qué pavadas se refiere. “Las cosas de la comunicación artificial. No porque sea tecnológica sino porque lo hacés desde un lugar artificial”, le contestó tajante la diva al rey de los vivos de Instagram.

Ante las miradas de todos los presentes y su amiga Yanina Latorre, Lizardo no logró contener su disgusto. “Me parece duro que lo haga sentir mal. Vino hasta acá, se expone, se vino a divertir… Me parece una persona joven, divertida, con un montón de cosas a favor, y no está bueno tratarlo de frívolo sólo porque entretiene a la gente”, lo defendió la angelita ante una Nacha que no quiso responder. El influencer con mucho respeto y sin ánimos de discutir aclaró que el se va a divertir y no quiso “cancherear”.

“Yo no canto, si quieren escuchar sólo cantantes vayan a Spotify”, cerró Ponce. Sin embargo, Karina La Princesita a pesar de ponerle baja nota, le recalcó que logró afinar muy bien. Claramente el instagramer se tendrá que preparar mucho más para el duelo que seguramente lo toque hacer por el bajo puntaje que obtuvo. Por su parte Nacha se ganó un enorme grupo integrado por “Luvardos”, como se bautizó el equipo de Lizardo, en contra e inició una guerra con el influencer más querido de la cuarentena.