El presidente Alberto Fernández presentará este miércoles 29 de julio en la Casa Rosada el proyecto de ley de Reforma Judicial que entrará al Senado. Fernández planea dar los detalles de la iniciativa este miércoles a través de una videoconferencia a la que invitó a los jefes de bloques de las distintas fuerzas. Sin embargo, la oposición no se ha quedado callada con respecto al proyecto.

Los cuestionamientos de los opositores no se enfocaron tanto en el texto de reforma judicial, que aún no conocen, sino que apuntaron más al consejo que armó el presidente para que lo asesore sobre cambios a la Corte y al fuero federal. El proyecto no ingresará por Diputados debido a que las autoridades de Juntos por el Cambio le advirtieron al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que no lo debatirían de manera remota. Por ese motivo, se decidió que la Reforma Judicial ingresará por Senadores.

No es casualidad que la iniciativa ingrese por el Senado, cámara que Cristina preside y en la que el oficialismo cuenta con una amplia mayoría para aprobarla. Algo que claramente el oficialismo defenestró ya que consideran que apunta a buscar la impunidad de Cristina. Hay que tener en cuenta también que el debate lo llevará adelante Oscar Parrilli, senador “ultrakirchnerista”.

Desde Juntos por el Cambio indicaron que “están analizando la propuesta”, pero no serían de la partida los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) ni Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Negri expresó en su Twitter que “con la #ReformaJudicial buscan satisfacer las tensiones entre la Vicepresidenta y el Presidente. Pero nos asombra el momento que eligen, porque estamos ante la incertidumbre de la pandemia y de la deuda”.

Con la #ReformaJudicial buscan satisfacer las tensiones entre la Vicepresidenta y el Presidente. Pero nos asombra el momento que eligen, porque estamos ante la incertidumbre de la pandemia y de la deuda. #LanataSinFiltro — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 29, 2020

Debido al gran peso del oficialismo en ambas cámaras, donde se verá la gran batalla será en Diputados por ver si se aprueba o no la reforma. Este proyecto no sólo es el más “ambicioso” que tiene Fernández desde que asumió, sino que además le interesa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien está a la espera de un cambio en la Justicia a su favor.