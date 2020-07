En este momento se encuentran atrincherados 60 trabajadores en la Municipalidad de Recreo, los mismos fueron cesanteados en el mes de diciembre con la llegada de Luis Polti a la intendencia recreina. Ya fue emitida una orden de desalojo para estos trabajadores que quieren recuperar su fuente de trabajo. Mientras tanto, las afueras del Palacio Municipal se están poblando por personal de la Policía.

Con lo cual resulta imposible no pensar en que el desalojo sea llevado a cabo mediante una represión, como al parecer ya es costumbre del oficialismo catamarqueño. Recordemos que el actual Intendente de Recreo, Luis Polti, llegó de la mano de Raúl Jalil y ya tuvo varios conflictos escandalosos desde que inició su gestión hace 8 meses. El más conocido fue el video donde se lo ve maltratando a una enfermera que pedía barbijos e insumos para el personal, lo cual le costó un traslado a esta trabajadora de la salud.

Esta vez es el turno de los 60 trabajadores que despidió apenas asumió la intendencia, al igual que la otra protegida de Jalil, la flamante Intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno. Los 60 trabajadores recreinos que reclaman hace meses por recuperar sus puestos de trabajo, aducen que el despido fue porque no son afines al mismo partido político que Polti, es decir, porque no son peronistas básicamente.

Según manifestó un trabajador, “se pide que se reincorpore a toda la gente que corrió el Gobierno actual, con toda la documentación correspondiente, con los decretos de planta permanente nos ha despedido a todos. Por el tema político, porque somos de otro partido político”. Si bien el abogado de ATE presentó un recurso de amparo, la Corte aún no se expide y estos trabajadores no pueden seguir esperando.

“Nosotros necesitamos que nos reincorporen, porque hay gente que no le entra nada hace 7 meses y esta situación está crítica, la gente no recibe los beneficios del IFE porque figuran en el sistema como que están en blanco. Nosotros le pedimos al Gobernador, le pedimos al Intendente que recapacite y que nos reincorporen a todos, esto no da para más”, concluyó uno de los trabajadores cesanteados.