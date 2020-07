Marcelo Tinelli, es uno de los espectadores más fieles del nuevo producto de LaFlia, “Cantando 2020”, en las dos emisiones del programa el conductor estrella de canal Trece demostró estar pegado a la pantalla. En el primer programa, saludó por medio de Twitter a los flamantes conductores y los felicitó por su trabajo. Y anoche, volvió a twittear y criticó algunas de las elecciones que realizaron los participantes del show a la hora de cantar.

“¡Coincido con Pepito Cibrián Campoy! ¡Me gusta la música cantada en español! ¡Te banco Pepito!” escribió el ex de Guillermina Valdés en la red del pajarito. Esto se debe a que en ese momento, al aire del programa se encontraban Sofi Morandi junto a Bruno Coccia, que cantaron la famosa canción de Adele “Rolling in the deep” a Pepito Cibrián, miembro del jurado del show no le gustó la elección de temas en inglés y se los hizo saber. “A mí, personalmente, no me gusta que canten en inglés” comenzó diciendo.

“No pronuncian bien, la gente no entiende inglés y entonces no saben lo que están escuchando y es fundamental para cantar escuchar y entender” agregó el productor teatral. Mientras cerraba su devolución, Ángel y Laurita lo interrumpieron para leer al aire el comentario de Marcelo. En ese sentido, Laurita Fernández, contó que Esmeralda Mitre estaba preparando un tema en francés y el cabezón volvió a expresarse: “¡No me gusta la música cantada en inglés! ¡Son gustos! ¿Y ahora en francés ? ¡No! ¡Aguante la música cantada en español!” sentenció.

Luego, durante el fuerte cruce que se vivió en la pista del programa entre Nacha Guevara y el influencer Lizardo Ponce, ante la angustia del participante, Tinelli salió a bancarlo. Nuevamente, brindó su mensaje por medio de la red social Twitter. “Me encanta y los banco a @lizardoponce y Lucía Villar”escribió Marce junto a varios emojis de aplausos y corazones. En el comienzo de su presentación, Lizardo contó que le hubiera gustado jugar un tutti frutti con Marcelo Tinelli en alguno de los vivos que realizó durante esta cuarentena.

Sin dudas, el conductor estrella del trece, tiene la mirada atenta al nuevo producto que tuvo que apostar LaFlia, ya que por cuestiones de presupuesto y protocolos por la pandemia del coronavirus, la gran vuelta del Bailando no se pudo concretar. Si bien hace meses vienen generando expectativa con el regreso y en más de una oportunidad se ha dicho que comenzará antes de que termine el 2020, por ahora no hay una fecha exacta para que esto suceda. Por lo cual el Cantando, es el gran producto de entretenimiento que representará a Canal Trece durante este año tan particular.