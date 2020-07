Desde el momento en que confirmaron a Moria Casán como bastonera del Cantando 2020, no hizo más que generar polémica. Apenas le informaron que Laurita Fernández iba a conducir junto a Ángel De Brito, a La One no le gustó nada. Según la diva no tiene nada personal contra ella, sino que cree que el periodista puede hacerlo solo. Sin embargo, parece que la lengua karateka no quedó satisfecha y aprovechó la primer gala del certamen para confrontarla: “A usted la voy a llamar co-conductora”.

Todo comenzó cuando los conductores le dieron la bienvenida a Moria. Primero, La One halagó a Ángel, pero luego criticó su rol. “Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos”, comenzó a expresar la diva incomodando a la bailarina.

“¿Estamos bien con Laura?”, la interrogó De Brito. “He dicho cosas en el show pero quiero que revises si alguna vez yo te puse una mala nota”, continuó Casán haciendo caso omiso a la pregunta del conductor, y refiriéndose al paso de Laurita por el Bailando por un Sueño. “Yo separo todo. Los que hablan mal de vos son otros. La mujer de El Tirri dijo que eras vomitiva. Yo soy buena persona y se mucho de show”, cerró la diva defendiéndose de algo que nunca ocurrió.

Hace unos días, Moria dió una entrevista a Teleshow y reveló varios detalles del Cantando. En primer lugar, confesó por qué quiso participar del certamen: “Acepté la propuesta porque creo que va a ser diferente. Ya fui 10 años jurado del Bailando. Dejé Incorrectas porque no quería hablar cuatro meses con infectólogos, políticos, ni explicar cómo se tienen que lavar las manos, me parece un horror. Yo sé que ahora vamos a provocar entretenimiento de otra manera, desde otro lugar”.

Finalmente, aseguró que tomará varias medidas preventivas contra el Covid 19, puesto a que la diva es paciente de riesgo y debe cuidarse más que el resto. “Cuando hago un programa en vivo nunca beso, no hay que besarse por una razón de salubridad. Eso es a lo único que estoy acostumbrada, así como a usar guantes y alcohol en gel. No vamos a poder estar demasiado cerca porque la distancia tiene que ser de 1,5 o 2 metros. Vamos a estar separados por vidrios y el alcohol nos van a neutralizar el perfume francés que uno pueda llevar” bromeó Moria.