Esta semana, Pampita invitó a Ingrid Grudke a su programa Pampita Online. Ambas modelos se conocen desde hace ya muchos años, luego de compartir infinidad de veces desfiles, eventos y pasarela. Si bien no son amigas, comparten una buena relación. En la charla entre ambas se trataron diversos temas, pero el momento más interesante llegó cuando Pampita le lanzó una picante pregunta sobre su marido Roberto García Moritán.

“Te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. Soy orgullosa y no pregunto nada del pasado…” comenzó diciendo Carolina. “¿Es verdad que te propuso casamiento Rober?” expresó la conductora. Recordemos que este tema surgió en los medios de comunicación como una gran rumor cuando se conoció la propuesta de casamiento del empresario gastronómico con la ex pareja de Benjamín Vicuña.

“No, eso es mentira. Hablando de dónde sacan eso. Yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso, quién lo dijo que lo diga así sabemos de dónde salió eso” expresó Ingrid Grudke para la total tranquilidad de Pampita. “Yo no le iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho” comentó la esposa de Roberto. “No, aparte hay confianza, me hubieras llamado. Que sigan hablando…” sentenció la rubia respecto a los rumores que la vinculaban con el empresario.

Actualmente la modelo se encuentra en una relación con el empresario Martín Colantonio, quien es ex pareja de la actriz y bailarina uruguaya Eunice Castro. Su romance comenzó durante una temporada de verano en Mar del Plata donde Grudke se encontraba haciendo teatro. El empresario la vió en la playa y la invitó a conocer el bar que tiene en la ciudad feliz para conocerse un poco más. En este momento se encuentran conviviendo por la pandemia, situación que se repite en muchas parejas del espectáculo.

La pareja blanqueó su relación en los últimos meses de 2018 y Ingrid confesó en una entrevista estar tratando de llevar una relación normal como cualquier otra, sin pensar tanto las cosas. “Todas las veces que planeé algo no me salió, así que lo que Dios diga está bien” expresó en su momento. En la entrevista en Pampita Online contó que por el momento no está pensando en casarse ni tener hijos ya que son mandatos a los que nunca les dio demasiada importancia. Sobre la convivencia con su novio resaltó que esta feliz a pesar de que está acostumbrada a estar sola y tener mucha libertad.