Ayer en la tarde, un grupo de trabajadores precarizados de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca reclamó la regularización de su situación contractual. El pedido terminó en represión con balas de gomas por parte de la Policía de Catamarca. El resultado extremo fue el atropello a un obrero municipal que se encontraba en el lugar y fue herido por un camión de Higiene Urbana destrozándole el pie. Como detonante, el resto de los protestantes esparcía en forma de reclamo la basura del lugar, por lo que ahora están siendo castigados con custodios.

Nadie imaginaba que un reclamo por mejorar su condición laboral terminaría en una terrible jornada, con uno de los protestantes gravemente herido. Con un camión de Higiene Urbana como protagonista, se embistió al trabajador precarizado y le destrozó el pie. Desde el municipio que conduce Gustavo Saadi aún no se pronunciaron por la magnitud del escándalo.

Lamentablemente, los municipales, por más que reclamen de manera justa al Gobierno, terminó todo desvirtuado debido al perjuicio que generaron en los vecinos, que nada tenían que ver. Los trabajadores patearon y desparramaron basura. La justificación para ellos es, en primera instancia, su reclamo genuino sobre el derecho laboral de miles de compañeros que se encuentran en la misma situación. Por lo cual, la Municipalidad tomó medidas como custodiar los camiones con policías.

Hoy, una lectora nos compartió su posteo en redes sociales, donde se puede ver una foto de un camión de basura custodiado por la policía: “Que pena me da que la policía tenga que custodiar camiones recolectores porque ciudadanos catamarqueños destrozan y patotean nuestro patrimonio todos estamos mal económicamente pero LA CASA NO SE DESTROZA POR FAVOR AL QUE LOS DIRIJE AVISENLE QUE ASI NO SE LIDERA ASI SE HACE DAÑO “ expresó en su cuenta de Facebook.

Y es que el ministro de Gobierno, Gustavo Aguirre, dijo que habrá sanciones por la no prestación del servicio considerando que el municipio es víctima de una “extorsión sistemática”. “Vamos a aplicar las sanciones correspondiente a los trabajadores. Si no trabajan no tienen derecho a cobrar. Si participan de un paro que no es legal también se cae la protección gremial. Hay un incumplimiento de las leyes, un ejercicio abusivo del derecho de huelga”, dijo.