Laurita Fernández y Nicolás Cabré estuvieron juntos por dos años y transitaron muchas cosas juntos. La pareja se conoció durante los ensayos de “Sugar”, la obra que protagonizó la bailarina. Sin embargo, al principio de la cuarentena decidieron terminar la relación. En una entrevista con Ciudad, la conductora del Cantando 2020 habló sobre el vínculo que compartieron y reveló si continúa enamorada: “Si no estamos juntos por algo es”.

Hace unas semanas, Laurita confesó que se separó de Cabré porque ya “no compartían el mismo proyecto de vida”. Según explicó la bailarina, ella quiere formar una familia pronto, en cambio el ya no. Por lo que resolvieron que la mejor decisión sería terminar con la pareja. No obstante, al ser consultada sobre si siguen enamorados, aseguró que: “El amor no se va de un día para el otro. Para mí fue algo muy fuerte e importante, pero también es un proceso. Hay que dejar pasar el tiempo”.

Y continuó: “Yo supongo que después de un tiempo me voy a dar cuenta de que ya estoy plena otra vez y con ganas de conocer a alguien. Ahí va a ser el momento en que me dé cuenta de que la historia, o por lo menos mi sentimiento, está finalizado”. Lo que sí manifestó Fernández es que extraña mucho a Rufina, la hija del actor junto a La China Suárez. “Ella es chica y me parece que está bueno no mezclar. Obviamente que me cuesta, pero es súper entendible. Es algo que tiene que manejar Nico como padre y es una decisión muy personal”, explicó la actriz.

En relación al motivo de su separación, Laurita reflexionó que: “Él me abrió a un montón de cosas que no creía posibles en mi vida y me dieron ganas de formar una familia, sentir que quiero tener una pareja estable, convivir. Ojalá el día de mañana pueda conocer a la persona con quien pueda concretar todos esos sueños y proyectos porque él fue la primera persona con la que yo empecé a soñar en serio y hoy esas ganas siguen estando en mí más allá de él”.

En Los ángeles de la mañana, Fernández aseguró que le gustaría que su próxima relación sea con alguien que no provenga del medio. Tampoco le gustaría trabajar juntos como lo hizo con Cabré. Anteriormente, la bailarina estuvo de novia con Fede Hoppe y Fede Bal, con quienes tuvo mucho exposición porque justo se encontraba participando del Bailando. Sobre Nico concluyó: “Para mí es un hombre muy importante y es un proceso. Hay mucho amor, pero si no estamos juntos por algo es”.