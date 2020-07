Ayer en la tarde, se produjeron graves incidentes por parte de la Policía de Catamarca contra los trabajadores que reclamaban sobre la precarización laboral que sufren hace tiempo por parte de la municipalidad de Capital. El personal de la Municipalidad había pedido la participación de las autoridades para resolver el conflicto, solución que nunca llegó. El saldo del reclamo dejó a un joven internado por haber sido atropellado por un camión recolector.

Con respecto a este conflicto Raúl Jalil, que es muy allegado al intendente Saadi, dijo que “La corte decidió que no es un servicio esencial la recolección de basura en tiempos de pandemia así que uno respeta la justicia, no quiere decir que uno esté de acuerdo”. Y que se encontraba en contra de la manifestación que se realizó “No creo que se pueda vivir en el conflicto. Hay mucha gente que tiene algo, hay mucha gente que no tiene nada. Estamos largando planes de vivienda para solucionar el problema del empleo”.

Trató el conflicto de manera indiferente diciendo que “esto es un fenómeno mundial. Catamarca está bien dentro de todo. No es momento de conflicto, sino de ser prudentes y solidarios”. Por tal motivo, Jalil descartó que se incorporen más personas a la planta permanente del Estado, como lo vienen solicitando distintos trabajadores municipales y de la provincia.

Por lo cual, dejó en claro con respecto a los aspirantes a ingresar a la policía de la provincia que “50 por mes van a entrar”. El objetivo de la agenda pública es “acelerar la rueda económica normal. Paramaos 15 días y abrimos 15 días”: “Todo esto repercute en la recaudación, han ingresado aproximadamente 200 policías y tampoco se están jubilando. Necesitamos que se pueda jubilar gente para seguir nombrando” expresó Jalil.

El gobernador se llena la boca hablando de solidaridad diciendo que “hablar de aumento salarial en pandemia cuando mucha gente está sin trabajo es una falta de solidaridad muy grande” pero la verdad es que no han tomado medidas concretas para que las personas puedan vivir y (sobrevivir) sin necesidad de reclamar un aumento. Los precios suben pero los salarios no, no podemos pedir “solidaridad” cuando abunda la injusticia.