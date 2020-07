Anoche, Lizardo Ponce participó por primera vez en el ciclo del Cantando por un Sueño 2020. Desde hace algunas semanas, el influencer viene anticipando que sus dotes para el canto no son los mejores, a pesar de esto, muchos de los jurados se mostraron sorprendidos con su gala, ya que luego de sus dichos no tenían grandes expectativas. A pesar de todo esto, el joven vivió un fuerte cruce con Nacha Guevara y Yanina Latorre no dudó en defenderlo de las fuertes acusaciones de la artista.

“Lucía, tenés buena voz, pero voy a ser muy breve: para mí, todo esto fue un error. Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego. Mi consejo sería: andá hacia tu mundo interior, que es rico, pero lo desperdiciás haciendo pavadas que no te sirven, como la comunicación artificial. Sos un chico joven que está en una búsqueda, y eso lo valoro. Por tantos años de estar haciendo esto tengo una mirada más fina y sé ver más allá de la apariencia. Por eso te digo que busques en tu interior porque ahí hay mucha riqueza” expresó la jurado respecto de la presentación de Lizardo.

A pesar de que se vió al joven un poco angustiado con las palabras de Guevara, no dudó en defenderse. “Yo elegí divertirme, la pasé bien y con eso me alcanza. Hice lo que pude, nunca intenté cancherear nada. Creo que si no puedo cantar bien voy a tratar de buscar por otras partes. Voy a intentar mejorar. Te agradezco de verdad, recién no te estaba diciendo nada de mala forma” expresó el panelista de Confrontados luego de varios minutos de discusión con Nacha.

Yanina Latorre se encontraba en el piso, ya que ella y su hija comparten una gran amistad con el joven. Y el conductor del ciclo, Ángel de Brito, no dudó en acercar el micrófono para que la periodista hablara. Y obviamente, salió en defensa de Lizardo. “Me da risa, me parece duro para Lizardo hacerlo sentir mal porque vino acá, se expone, se viene a divertir. Me parece que es una persona joven, divertida, con un montón de cosas a favor. No está bueno tratarlo de frívolo porque hace divertir a la gente. Hay gente que amarga a la gente y él la hace divertir” expresó la angelita.

A pesar del comentario picante de la mujer de Diego Latorre, la actriz teatral optó por ignorarla y no contestarle. Recordemos que la pelea entre ambas se remonta a hace algún tiempo atrás cuando la directora teatral arremetió duramente contra los panelistas de los programas y los acusó de no tener talento para nada y que es una profesión que cualquier persona podría realizar. Debido a esto Yanina contó al aire de LAM que durante el verano, Nacha Guevara había llamado al conductor para pedirle trabajo dentro del panel del programa, dejando al descubierto la contradicción entre sus declaraciones.