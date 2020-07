Ayer a la noche, un grupo de trabajadores de Recreo se atrincheraron en la Municipalidad debido a que los mismos fueron cesanteados en el mes de diciembre con la llegada de Luis Polti a la intendencia. Por este motivo, emitieron una orden de desalojo para estos trabajadores que quieren recuperar su fuente de trabajo.

“Nosotros necesitamos que nos reincorporen, porque hay gente que no le entra nada hace 7 meses y esta situación está crítica, la gente no recibe los beneficios del IFE porque figuran en el sistema como que están en blanco. Nosotros le pedimos al Gobernador, le pedimos al Intendente que recapacite y que nos reincorporen a todos, esto no da para más”, expresó uno de los trabajadores debido a la situación extrema que estaban viviendo.

El secretario de ATE seccional Recreo informó esta mañana que anoche, después de la notificación de desalojo por parte de la jueza Corina Pérez se reunieron con trabajadores para ver qué decisión se tomaba junto con jefe seccional de la policía. Para no exponer más a los trabajadores se tomo decisión en conjunto, al haber mujeres y niños de por medio, de que no querían que hubieran enfrentamientos y decidieron retirarse. Sin embargo, generó gran malestar la actitud de algunos funcionarios de la zona.

El secretario José Herrera informó que “cuando nos retiramos, la puerta vidriada del otro lado estaba Contrera hizo provocaciones tocándose distintas partes del cuerpo y provocando a la gente que estaba afuera. La policía tomó las medidas de volverse y decirle de que estaba mal lo que estaba haciendo y la misma comisaría lo invitó a hacer la denuncia que correspondía”.

Cuando se estaban retirando, Herrera comentó que el intendente Polti “pasó en la camioneta hizo una seña con una pistola de que les iban a pegar un tiro”. No es la primera vez que Herrera denuncia amenazas de Polti, quien meses atrás, afirmó que estuvo cerca de atropellarlo, en un episodio que no supo definir si era una amenaza o una provocación.