Como todas las mañanas, Yanina Latorre comenzó su día compartiendo con sus seguidores algunas historias de su rutina diaria. Por lo general, la periodista muestra todas las mañanas su despertar y deleita a todos con su look para irse a trabajar a Los Ángeles de la Mañana. Pero hoy fue un día distinto, ya que sufrió un terrible drama que la llevó a no poder ir a LAM. La angelita se mostró indignada y ya no sabía por donde más reclamar lo que estaba viviendo.

“Desde las dos de la mañana que no tenemos agua. Nadie nos contesta. Hace un frío del or.., no podemos hacer nada” comenzó diciendo furiosa con la situación. Al parecer no solo ella se vió afectada con la falta de luz sino que era un problema dentro de todo el country, pero lamentablemente, los artefactos de la casa de Yanina son todos eléctricos, por lo cual se agravaba el problema. Tapada con una manta, desde la cocina de su casa, la esposa de Diego Latorre continuó arremetiendo contra todos.

“Tengo un odio que me exaspera” expresó ante la falta de respuesta de la empresa de electricidad que no brindaba ningun tipo de respuesta. “Obviamente no fui a trabajar, no me bañé, no pude desayunar, no pude hacer nada. ¿Qué hago me compro un grupo electrógeno? Porque este país no avanza” continuó diciendo mientras se tapaba cada vez más con la manta. Luego contó que le habían respondido desde la empresa pero se mostró indignada ante el pedido de tantos datos para poder tomar su reclamo.

“Maldigo la hora en la que me hice botinera y me quise hacer la guau. Flashee resort cuando me hice esta casa. ¿Qué hice? Cama doble, grande, la ventana de frente, balcón, la persiana eléctrica. Tengo el cuarto oscuro, no hay luz, no se puede levantar la persiana. ¿Hay algo más deprimente?” expresó la mamá de Lola. Y agregó que ante su enojo había amenazado a todo el mundo con carta documento si esto no se solucionaba “No sé con que poder” manifestó tratando de poner un poco de humor.

Luego de varias horas de catarsis, nuevamente por medio de sus historias de Instagram, Yanina Latorre contó que ya todo el barrio tenía luz y que el desperfecto se habría producido debido a un acto de vandalismo por parte de personas que al parecer querían entrar a robar a todos los hogares del barrio durante el apagón. “Un hijo de una gran pu.. bajó switch de on a off, y no sólo lo rompió, para cortar la luz de toda la zona. O es un hijo de pu… que está al pedo, que dudo, o es un hijo de pu… que tenía planeado entrar a robar a todos los lugares”