En plena pandemia por Coronavirus, el ex Presidente Mauricio Macri emprendió hoy un viaje rumbo a París, Francia, junto a su familia. El ex mandatario fue una de las últimas tres personas en abordar el vuelo AF 229 de la compañía Air France que aterrizará en el aeropuerto Charles de Gaulle. Lo acompañaron su esposa, Juliana Awada, y la pequeña hija que tienen ambos, Antonia Macri.

Si bien Mauricio Macri no utilizó las salas de espera vip con las que cuenta el aeropuerto, pidió ser el último en abordar la aeronave. Además solicitó un paso discreto y rápido por las oficinas de Aduana y Migraciones. Si bien hay rumores de que el destino final de la familia Macri sería Suiza, aún no se conocen los motivos por los cuales realizaron este viaje en el actual contexto de pandemia que vivimos.

Es importante destacar que este no es el primer viaje que realiza el ex Presidente desde que fue decretada la pandemia. Hace unas semanas, viajó a Paraguay en un avión privado que también generó polémica, ya que era propiedad de la empresa Tabacalera del Este S.A, cuyo accionista mayoritario es Horacio Cartes, ex Presidente del vecino país.

Previo a este viaje, le había concedido una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, en donde cuestionó el avance del gobierno nacional sobre las libertades de las personas en medio de la cuarentena. Sin embargo, con un total goce de sus libertades, Macri viajó a Paraguay para almorzar con Cartes y reunirse con el actual mandatario Mario Abdo Benítez.

Tras su regreso, cumplió una cuarentena también un tanto polémica. Ya que en el primer lugar donde se alojó al regresar de Paraguay fue en su domicilio del Conurbano Bonaerense, una de las zonas más afectadas por el Coronavirus. Pero finalmente se desplazó a la tradicional residencia familiar, su quinta de Los Abrojos.