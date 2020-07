Ayer, se conoció en Intrusos, programa conducido por Jorge Rial, que hubo un giro en la causa que le había iniciado Diego Maradona a Claudia Villafañe por evasión tributaria. En el show, mostraron la sentencia de la cámara penal económico donde se pide profundizar la investigación previa. El nuevo fallo se produjo luego de que se levantara la feria judicial que existía por la pandemia del coronavirus y determina que se revoque el sobreseimiento a Claudia Villafañe.

“Es una de las causas más importantes y engloba a otras que también están abiertas. El sobreseimiento fue revocado por el voto de dos de tres jueces. Ahora van a investigar transferencias, propiedades, sociedades, estas sociedades incluyen la presencia de sus hijas cuando eran menores” indicó Damián Rojo, periodista del programa de América. “En la investigación aparecen nombres que serán investigados de nuevo” expresó.

“La Justicia dice: Vamos a investigar porque no nos cierran cosas. Van a ver si Claudia es la presidenta de Ceramo MetalStudio INC, que es una sociedad registrada en Miami, que habría trabajado bajo distintos alias en Miami como ‘Vellafañe’ o ‘Villafane” prosiguió. “Dicen que Claudia podría haber trabajado en algunas sociedades con algunos alias. Hablan de cuentas bancarias en el exterior, de bienes, de inmuebles, todos los departamentos de Miami, de transferencias a Suiza. Esto es lo que quieren que investiguen porque no le cierra a la Justicia” agregó el panelista.

En este sentido, Jorge, se sumó a la charla y agregó: “Los jueces no dicen que se declara culpable a Claudia Villafañe, pero dicen que revisaron las investigaciones y hay cosas en las que habría que profundizar, algunos datos que daban por sentado y que cuando lo volvieron a ver les dio dudas. La investigación quedó abierta y hay que hacer todo de vuelta.” Por lo tanto, Maradona y su ex mujer continúan enfrentados ante la justicia.

Son varios los motivos por los cuales el ex matrimonio se encuentra discutiendo, esta causa forma parte de uno de los famosos 14 puntos que se verán en “Sueño Bendito” la serie de la vida del entrenador de Gimnasia y que tanto angustiaron a la organizadora de eventos. Es más, ella y su abogado Fernando Burlando, están llevando a cabo medidas para que el film no vea la luz pública. Además, Claudia enfrentará a Diego por los dichos sobre sus hijas que se conocieron por medio de unos audios que el Diez grabó contando intimidades de la vida de Dalma y Gianinna.