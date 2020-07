Hace algunos días atrás, Paula Chaves contó angustiada por medio de las redes sociales que su abuelo Kaki estaba pasando por un momento complicado de salud. En este sentido le pidió a todos su seguidores por medio de las redes, que le mandaran buenas energías al hombre para que se recuperara. Kaki, es toda una personalidad en el mundo de las redes y los seguidores de Paula y Delfina Chaves, ya que ellas siempre comparten diversas situaciones con él y logró ganarse el cariño de todos los fans. Ahora, Paula habló de la recuperación de su abuelo y agradeció a todos por las buenas energias.

“Gracias a todos por sus lindas energías. Kaki está en su casa, contándome cuando se enojó porque no le explicaban bien lo que le iban a hacer. Gracias por todo el amor que le enviaron. Le llegó y está disfrutando de sus 95 vitales años” comentó la modelo junto a una captura de pantalla de una videollamada que realizó con Kaki mientras el hombre le contaba todo lo sucedido.

“Les pido por favor… En lo que sea que crean, pidan por él. Que se ponga bien… Manden buenas energías. Isaac “Kaki” Chaves” decía hace unos días atrás Paula por medio de sus historias en Instagram mientras mostraba una foto de ella cuando era pequeña sentada junto al hombre. Otro de los momentos donde pudimos saber del fuerte vínculo que hay entre ellos fue cuando ambos participaron del programa “Quién quiere ser millonario” el año pasado, donde la esposa de Pedro Alfonso habló de ello.

“Soy una afortunada de tener a este abuelo y a mi abuela Vingui. Me vuelve loca, lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo” le contó a Santiago del Moro en aquella oportunidad. Por otra parte, a Delfina, la hermana de Paula Chaves, el hombre la sorprendió en la grabación del último capítulo de “Argentina Tierra de Amor y Venganza” novela que ella protagonizaba y de la cual tanto él como su abuela se declaraban fanáticos.

Respecto a la recuperación, los usuarios de las redes y seguidores de la conductora de Bake Off Argentina, se mostraron muy felices y no dudaron en dejarle sus mensajes de apoyo. “Que alegría Pau”, “Ay que bueno, me alegro por él y por toda la familia”, “Que bueno Paula, lo tuve en mis oraciones”, “Que bello abuelo Pau, felicitaciones”, “Dios conserve a tu abuelo con salud a tu lado por mucho tiempo más”, “Que bien Paula, me alegro mucho, saludos para ustedes” fueron algunos de las referencias por parte de los usuarios.