Hace unas semanas que Flor Vigna lleva un perfil bajo y no aparece muy seguido en programas de televisión. Lo único que se sabe de ella es por Instagram. Estos días, la bailarina compartió una sesión de fotos en las que se la ve vistiendo una sola prenda, y causó furor en las redes sociales. A pesar de que confesó en una historia que ahora en cuarentena ya no entrena tanto como antes y perdió el estado físico, se la ve muy bien.

Camisa blanca, taza en mano y un gran maquillaje. Así se mostró Flor en su cuenta. Hace unos días la actriz posteó un video en el que muestra las dificultades que tiene para arreglarse el flequillo sin su peluquero. Sin embargo, en esta fotografía lo logró bastante bien. Y si no lo hizo, esta semana abrieron a las peluquerías en Buenos Aires, así que se puede ir a penar si quiere. Asimismo, detrás de ella se ve el perchero con el que hace unas semanas practicó una coreografía.

En el último tiempo, Vigna recibió palos por todos lados. Por un lado, Mimi la defenestró en Intrusos. La novia de El Tirri la calificó como una “mosquita muerta” y aseguró tener información comprometedora sobre la ex de Nico Occhiato. “Hubo una que nunca me cerró y nunca me va a cerrar que es Flor Vigna. Rodrigo Lussich sabe muy bien por qué lo digo. En algún momento va a explotar un bomba y va a correr sangre en Broadway. Ojalá que no explote porque van a haber muchos heridos. Es acechadora”, lanzó la mediática.

Por el otro, Julián Zucchi, el hermano de Mati Napp, reveló que el coreógrafo sufrió mucho por Flor. “Yo no puedo decir que ella se comportó mal, pero, a veces, los humanos somos un poco egoístas y pensamos que todos nos tiene que cuidar a nosotros. Y nosotros también tenemos que cuidar a la otra personas. Tarde o temprano, se termina sabiendo quién es una persona de bien y quién hace las cosas correctamente”, disparó Zucchi.

Finalmente, Mariana Brey tomó partido ante las declaraciones del hermano de Napp, y defendió a Vigna. “En el mundo del espectáculo hay mucha mosquita y mosquito muerto. No sé si es este caso, pero si tu hermano que no es conocido, sale a contar cosas que tienen que ver con el pasado de una pareja…”, lanzó la panelista en Los ángeles de la mañana dudando de la palabra de Julián.