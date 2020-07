Días atrás, Cande Tinelli, una de las hija mayores de Marcelo Tinelli, subió una foto a su cuenta de Instagram un poco subida de tono. Arrodillada frente al espejo, con la mano dentro de su pantalón y diciendo “Mi cuerpo pide pista”, la it girl volvió locos a todos los usuarios de la red social. Ayer, por medio de una historia, Candelaria contó que Instagram eliminó su foto por considerarla inapropiada e hizo un fuerte descargo en contra de la plataforma por lo sucedido.

“Me censuraron esta publicación, me parece gracioso porque no entiendo que tiene de sexual.Y al a vez me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente. Me tienen podrida, que la cola, que las lolas. Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso” expresó Lelé muy enojada por lo que estaba pasando. “2020 amigos” agregó. La joven se caracteriza por picantes posteos y es seguida por más de 4 millones de usuarios, por lo cual, sus publicaciones causan gran revuelo siempre.

Su descargo lo acompañó con la misma foto que le habían eliminado del perfil, redoblando la apuesta para la aplicación que tiene como función principal la de subir fotos. Este no es el primer caso de famosos que sufrieron censura por parte de Instagram, hace algunos meses, Noelia Marzol contó que sufrió una situación similar. Y subió una foto parecida a la que le habían eliminado para generar ironía. Otro caso de fotos eliminadas lo vivió María Julia Oliván a quien la red social le eliminó una foto de su hijo donde se lo veía con “la colita al aire” frase que utilizó para referirse a este posteo.

El caso más recients de eliminación vienen de la mano de Gianinna Maradona, que muy enojada mostró que Instagram había cerrado la cuenta de su hijo Benjamín Agüero por no cumplir con la edad que se necesita para el uso de Instagram. Al parecer varios usuarios habían denunciado la cuenta de su niño y por esto, el perfil desapareció. Esto se lo explicó una usuaria por un mensaje privado, donde le contó a Gianinna que muchas veces este tipo de censuras o cierres no tienen que ver con una decisión exclusivamente de Instagram sino que se deben a la denuncias de otros usuarios.

Cande Tinelli es una influencer que además de mostrarse muy sexy por medio de su perfil, aprovecha la gran llegada que tiene con la gente para hablar de varios temas importantes, como la lucha que muestra constantemente por los derechos de los animales. Hace poco ella y otras famosas escracharon en Internet a una mujer que golpeaba a su mascota en la calle. Y aprovechó también su popularidad para canjear con marcas de alimentos balanceados, bolsas de los mismos, a cambio de publicidad y los donó a varios refugios de animales.