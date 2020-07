En el día de ayer, La China Suárez y Benjamín Vicuña comunicaron la llegada del segundo hijo de la pareja en sus respectivas cuentas de Twitter. Lo que generó controversia en los medios y en las redes fue el nombre que elgieron. “¡Bienvenido Amancio Vicuña Suárez!”, escribió la actriz. Sin embargo, durante el ciclo televisivo Intrusos, Jorge Rial no sólo criticó la elección, sino que también explicó el por qué los famosos le ponen nombres inusuales a sus hijos.

Guido Záfforra fue el encargado de contar la noticia en el programa. “Si hubiera nacido un mes después capáz que tenían tiempo de pensarlo y le ponían Carlos”, bromeó Rodrigo Lussich, haciendo referencia a que Amancio nació antes de la fecha prevista. Y continuó: “Yo he visto gente con nombres raros y ¿sabés lo que sufrieron? Porque el nombre lo llevan los hijos después, no los padres”. Sin embargo, Rial confesó que a él el nombre le gustó.

A pesar de ello, Jorge reflexionó con cierto sarcasmo: “Hoy hice una pequeña investigación, y yo creo que ellos buscan los nombres que peguen con la Revista Caras. Amancio Vicuña Suárez, olvidate ya tiene la tapa de Carras. Si se llamara Carlos Suárez sería para El Gráfico, ¿entendés cómo es la historia?”. El significado del nombre es amor, amante, amoroso. “Se pelean entre los famosos para ver quién le pone el nombre más raro a los pibes”, dictaminó Lussich.

Rial también intermedió en la nueva guerra entre Lío Pecoraro y Susana Roccasalvo. La periodista de Canal 9 lo denunció por hostigamiento y amenzasas, luego de que Lío la llame varias veces por télefono mientras ella se encontraba al aire, conduciendo su programa. Por lo que el conductor de Intrusos bromeó con el asunto: “Le pido a Lío que por favor no me llame ahora para pasarme chimentos ni nada a esta hora porque me corta la transmisión. Llamame después de las 16 para pasarme toda la información que siempre tenés”.

Y luego Jorge recordó una situación que vivió en su programa. “¿Se acuerdan que a mí un día me pasó eso, que me llamaban y me cortaban la transmisión al aire? ¿No habré sido víctima (de Lío Pecoraro) yo también? Era desde un número desconocido. No lo rastreé”, reveló el mediático. Finalmente, lo acusó y defendió a Roccasalvo: “Creo que Lío no sólo tiene que ser procesado y encarcelado ya mismo, sino que ya tendría que estar detenido e incomunicado, ¡por usar el teléfono de su casa! ¿Quién usa un teléfono de línea? Déjense de joder, no existe más”.