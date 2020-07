Karina La Princesita comenzó muy bien su debut como jurado del Cantando por un Sueño, a pesar de que aseguró que el primer día estuvo muy regalona con las notas. Todos creyeron que la cantante iba a ser la más buena del jurado, sin embargo está muy picante con sus devoluciones. Anoche debutó Gladys La Bomba Tucumana con su hijo Tyago Griffo, y las intérpretes de cumbia se cruzaron duramente. “Me imitabas porque cantaba feo”, lanzó la santafesina.

“¿Cómo se llevan con Karina?”, comenzó a interrogar Laurita Fernández a La Bomba. “Con Karina no nos conocíamos. Me encanta la gente nueva que hace cumbia como yo”, replicó Gladys. Sin embargo, esta respuesta no convenció a La Princesita quien aclaró: “No tan nueva”: Y este fue el comienzo de lo que se vino después. Ángel De Brito le preguntó a la miembro del jurado, cómo era su relación con la tucumana.

“Me encanta verla renovada. Distinta a lo que decía en su momento cuando estaba en el Bailando, que por ahí me imitaba porque cantaba feo”, disparó La Princesita. La Bomba simuló estar sorprendida y lo negó: ” En serio amor, jamás dije que cantabas mal. Para mí, cantás muy bien, me encanta tu voz y tu música santafesina”. Muy memoriosa, la santafesina continuó con su descargo: “Pará, Gladys es mi exsuegra según ella. ¿Te acordás de eso? Me dijo ‘me parece que fue mi nuerita porque anduvo con mi hijo’. Hola Tyago, mi amor, tanto tiempo”.

De Brito siguió echando leña al fuego: “Karina, ¿no te molesta que con 15 años de trayectoria y una carrera exitosa te digan ‘a esta chica no la conozco; la nuevita; la segunda’?”. “Me parece que cuando eso sucede es porque algo les molesta, a mi no”, aseguró la cantante. Y continuó: “A mi me da lo mismo si me ponen en el último lugar o en el primero, ¿pero en base a qué medís vos Gladys?”.

Por lo que La Bomba declaró tajante: “En años de trayectoria y cantidad de discos vendidos, Vendí 10 millones de discos, con un sólo tema que tengo yo que se llama ‘La pollera amarilla'”. La Princesita, que estaba con muchas ganas de discutir, arremetió: “O sea que la que empezó primero es la que gana, las más jóvenes no van a ganar jamás”. Finalmente, las cumbieras cantaron la canción de Gladys juntas a capela, y la tucumana cerró: “Grabemos un disco cuando termine la pandemia”.