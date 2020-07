Ayer, Marcelo Tinelli mostró su faceta graciosa en las redes sociales. Si bien ya conocemos al conductor en este rol, estamos acostumbrado a verlo en la pantalla chica, mientras realiza su programa. Pero debido a la pandemia, Marcelo es otra de las personas que se ha sumado al uso activo de las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, todas brindas diversa cantidad de posibilidades para realizar videos, historias, con emojis, canciones y efectos divertidos.

Ayer, el cabezón, subió una serie de historias donde lo vemos interpretando otros roles, en este caso de cantantes y celebridades internacionales. Primero subió la primer historia interpretando una canción de Katy Perry, vemos el video de la cantante pero con un efecto donde Marce colocó su cara. “Marce Perry” expresó junto al gracioso momento. Luego, lo vimos en la piel de Kim kardashian, reviviendo el famoso video del traje de cuero que uso la influencer. Y finalmente volvió a su rol de cantante cuando deleitó con su rostro en el cuerpo de Dua Lipa.

Sin dudas, la cuarentena y el encierro causa estragos y el aburrimiento nos lleva a incursionar en cosas que antes no haciamos. Los famosos no están alejados de esto. Marcelo Tinelli no es el único al que hemos visto probar nuevas cosas. Por ejemplo. Mica Viciconte y Poroto Cubero, han sido declarados los reyes de TikTok por el constante uso de esta red social que causa furor en todo el mundo. Otro caso es el de Ivana Nadal, que aprovechó el tiempo de encierro para comunicarse por su cuenta de Instagram con los usuarios, brindando a veces mensaje inspiradores y algunos con frases un poco polémicas, que hasta causaron repudio entre los internautas.

Hace poco, pudimos ver a Marce interpretando este lado cómico que lo caracteriza, junto a su hijo Lorenzo, cuando juntos bailaban al ritmo de la canción de “El pollito pío”, su hija Candelaria, filmó este momento y lo subió a las redes con una encuesta para la gente, donde les preguntaba que faceta preferían. “Chelo bailarin” o “Chelo conductor” a pesar de que la votación estuvo muy peleada, la gente se quedó con el rol de Marcelo Conductor.

Además de aprovechar para divertirse, desde el comienzo del Cantando 2020, Marcelo Tinelli se ha mostrado muy atento a cada uno de los programas. Incluso aprovechó para tuitear y comentar sobre distintos aspectos del show y obviamente brindarle su apoyo a los participantes. Una de las cosas que la estrella del Trece manifestó que no le gusta del programa, es que los participantes interpreten temas en inglés. Y anoche, se mostró muy atento a la tv y comentó en el momento en que Karina la Princesita y Gladys “La Bomba” Tucumana, se peleaban en el aire del show.