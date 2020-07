Laurita Fernández comenzó hace apenas unos días a conducir el Cantando 2020 y ya se encuentra en un conflicto. Y no con cualquier persona, sino con la más temida del jurado. Anoche la bailarina se enfrentó a una Nacha Guevara con “pocas pulgas”, tras juzgarla por sus caras. Mientras explicaban como será la eliminación de esta primer ronda, la conductora hizo una broma que no fue bien recibida por la actriz. Parece que este año la diva no les dejará pasar una.

Laurita y Ángel se encontraban explicando cómo se llevará a cabo la primer eliminación del certamen. El público tendrá la oportunidad de salvar a una de sus parejas favoritas y el jurado eliminará a otra. Por lo que cuando terminaron de explicar, la actriz miró a la jurado y aseguró: “A Nacha le gustó poder eliminar, le veo la cara de contenta”. Al escuchar esto, enseguida Guevara reaccionó con pocos ánimos de seguirle la broma: “Pero, ¿qué concepto tenés de mí, a ver? ¡¿Qué soy una asesina?!”.

Ángel intentó apaciguar un poco la tensión y recordó el paso de la diva por “Mujeres Asesinas”. “Sos nuestra Yiya Murano”, lanzó el periodista antes de darle la devolución a Cande Molfese y Federico Salles. “Y lo hice muy bien, así que cuidadito”, se sumó la actriz un poco más comprensiva. Es importante recordar que cuando Nacha se enteró de que De Brito y Fernández ocuparían el lugar de Marcelo Tinelli, no le gustó nada.

A pesar de eso, Tinelli les demostró su apoyo a los conductores desde el día uno a través de Twitter. “¡Felicitaciones @AngeldebritoOk @laufer4! Excelentes conductores para este programón que es el @cantando2020″, expresó el mediático. Y a su vez, les pidió que los participantes no canten en inglés, sumándose al pedido de Pepe Cibrián. Fernádez por su parte le agradeció y le confesó que pronto habrá una sorpresa para el periodista en el reality.

Asimismo, ya hay un challenge para el certamen. “¡¡Arranca el Cantando 2020 y amo nuestra canción de apertura! Arranca el #cantando2020challenge. ¿¿Quién se suma??”, le preguntó Laurita a sus seguidores en Instagram. Y a continuación les dejó las instrucciones: “¡Salto como si tuviese ganas de ir al baño! ¡Sonrío no se por qué! ¡Codo! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Nado! ¡Nado con giro! Micrófonooooo”.