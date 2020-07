En las últimas semanas, Lizardo Ponce presenció varios cruces con Karina Iavícoli. No sólo en la tele, sino también en las redes sociales. Todos creían que su enojo inició por la mala onda que le tiraba la periodista cada vez que el influencer asistía a Los ángeles de la mañana. Sin embargo, ayer reveló que su bronca venía de antes, y hubo un intento de reconciliación al aire.

La confesión comenzó cuando Iavícoli confundió el nombre de Lizardo por Lisandro, algo que venía haciendo a propósito hacía varios días. El influencer le contó que su mamá también se llama Carina. Sin embargo la periodista alegó que a ella le gusta más el suyo con “K”. Por lo que el instagramer la confrontó: “¿Ahora también competís por cuál nombre es el mejor? Parece una pelea de sexto grado”.

En ese momento, la angelita recordó unos dichos que hizo Ponce contra ella. “Con Yanina hicieron un vivo, a mí me mandan el video y veo que vos dijiste ‘vas a quedar depresiva como Iavícoli‘. Y Yanina, que se prende en todas, no se prendió. Entonces, ahora, yo tengo humor y te digo Lisandro”, disparó Karina. Y continuó: “Siempre tuvimos una buena relación nosotros, no se que pasó”.

En consecuencia, Lizardo le explicó lo que venía cargando hace varios meses. “Pasó que no me gustó la forma en la que trataste a Majo Martino acá. Ella es una de mis mejores amigas”. “¿Por qué no me mandaste un mensaje y me dijiste?”, le replicó Iavícoli. Por lo que el influencer aclaró: “Porque lo veo como espectador, no somos amigos. Entonces yo soy televidente de LAM, veo que tratan mal, o dicen un comentario bastante desafortunado de mi amiga, y no me gustó. Siempre voy a defender a mis amigos”.

En otra ocasión, los periodistas se cruzaron al aire mientras Lizardo se encontraba haciendo un móvil. El influencer chicaneó a Andrea Taboada con que a ella no la convocaron para el Cantando 2020, e Iavícoli entró en el plano y opinó: “Ellos tenían buena relación antes”. “Ay sos la típica señora de Twitter”, le replicó el instagramer. “Sí, soy una señora y por suerte puedo decirlo. Pobre, lo vamos a dejar así empezás a foguearte”, continuó la angelita. En consecuencia, De Brito decidió cortar el móvil. Habrá que ver si ahora con todo aclarado, la relación mejora.