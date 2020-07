Lola Latorre debutó en el Cantando 2020 junto a Lucas Spadafora, y a pesar de que recibió buen puntaje por parte del jurado, en las redes le dijeron de todo y llovieron los memes. Lo que ocurrió, es que la hija de Yanina eligió una canción de Tini Stoessel muy difícil y la desafinó bastante. La modelo explicó que durante la presentación iban a tener bailarines, pero que a último momento la producción decidió sacarlos. Sin embargo, al día siguiente las parejas sí pudieron tener y esto la enojó.

La razón por la que no podían estar los bailarines, era para cumplir el protocolo y no tener gente innecesaria en la pista. Lola cantó un lunes, y fue al día siguiente a verlo cantar a su amigo Lizardo Ponce. No obstante, antes del influencer cantó Sofi Morandi y Latorre se sorprendió al ver que tenía extras. En diálogo con LAM, la modelo expresó su furia: “Cuando vi eso dije ‘pero, la pu…’. Porque nosotros teníamos armada una coreo re linda con bailarines y ayer nos lo bajaron antes de que cantemos”.

Y continuó: “Yo estaba re angustiada, me pareció un garrón. No es por criticar a nadie igual. Supongo que en el próximo tema tendremos”. Asimismo, Lola reveló la solución que le ofreció a la producción: “Pedimos si podían poner dos aunque sea de los cuatro y nos dijeron que no. Me quedé re bajón porque eso sumaba”. Al finalizar su presentación, la estudiante de derecho obtuvo 24 puntos. Aún falta el puntaje de Moria Casán pero por la devolución que les dio, parece que no será muy buena.

Hace unos días, Yanina Latorre postéo fotos en Instagram de Lola en el certamen y le dedicó unas lindas palabras. Sin embargo, una seguidora le hizo un mal comentario, y la angelita enfureció. “Todavía me duelen los oídos”, escribió la usuaria. “Mucho peor es ver tus fotos. ¡Qué asco todo!”, disparó la mediática. Y la hater no se calló: “Simplemente diré ‘desafinada’; como lo djo el señor del jurado Pepito”. Finalmente, la panelista concluyó: “¿Y? ¡Es un reality! ¡Está aprendiendo! Es triste tu vida miserable que no tiene arreglo”.

El martes Lola acompañó a Lizardo en su debut del Cantando, y lo defendió de las críticas de Nacha Guevara que casi hacen llorar a su amigo. “Se lo vio en un momento como que se angustió con el cruce con Nacha, ¿no?”, la interrogó la cronista de LAM. “Sí, me dio lástima, pero igual le dije que, por mi experiencia del Bailando del año pasado, miles de veces me angustié, me pusieron notas bajas, alguna vez te va a tocar hacerlo mal, ya está rompió el hielo, se lo sacó de encima. Lo tendrá que hacer de nuevo y mejorará lo que dijo el jurado”, aseguró Latorre.