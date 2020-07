Hace algunos días, Pampita sufrió el más grave de sus hackeos hasta el momento: el de su teléfono celular y su cuenta de Whatsapp. La noticia la dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter donde le pidió a sus contactos que no contestaran a cualquier mensaje enviado desde su número ya que no se trataba de ella. Ayer, en Pampita Online, el programa que conduce la modelo, una de sus panelistas, Barby Franco contó que el hacker la había invitado a cenar, en este sentido, muy enojada, Caro, habló de los hackers que áun la llaman por teléfono.

Carolina se mostró muy sorprendida con esta situación y les dijo a los malvivientes que cometieron el hecho: ” ¡Qué pesadilla! ¡Qué nos dejen en paz!” y agregó otros datos sobre la situación que desconociamos hasta el momento, que tiene que ver con las llamadas constantes que ha recibido por parte de esta gente desde que se produjo la violación a su intimidad. “No sean molestos, por lo menos en mi caso, que soy mamá, si suena el teléfono, quiero poder atender aunque no sepa de quién es el número” manifestó Ardohain.

“Pero con esta molestia, que se están pasando el teléfono entre todos… tengan en cuenta que uno necesita el teléfono para cosas importantes y urgencias. No estén llamando para joder” sentenció tajante. “Yo bloqueé a todos los que llamaron y lo que estoy haciendo es hacer captura de pantalla al celular y lo mando a la causa que inicié. Así que todos los que me estén molestando van a parar a la causa, ustedes también” expresó finalmente sobre este acoso que está viviendo por parte de estas personas desconocidas.

Recordemos, que primero comenzaron por su cuenta de Twitter donde lanzaron frases muy polémicas a Mariana Brey haciéndose pasar por Pampita. Incluso la periodista le dijo a la modelo que la llevaría a la justicia por estos dichos. Luego, los hackers continuaron con su cuenta de Facebook, donde no arremetieron en contra de ninguna persona en particular, pero si se aprovecharon de la cuenta de Carolina para subir videos y tutoriales muy extraños que claramente no tenían nada que ver con el perfil de la modelo.

Cuando se produjo el hackeo de su teléfono celular, estas personas dieron con el número de Ángel de Brito, por medio del grupo de Whatsapp del jurado del Bailando y amenazaron al conductor con dar a conocer su número, entre otras cosas que él prefirió no contar. Inmediatamente el periodista hizo la denuncia ante este ataque para asegurarse de que los malvivientes sean encontrados y paguen por lo que están haciendo. Por su parte, Carolina también denunció la situación y explicó que cuando se acercó a exponer lo que le estaba pasando se enteró que es una situación mucho más común de lo que parece y que mucha gente es víctima de hackeos.