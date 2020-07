Los conductores del Cantando por un Sueño no tienen un trabajo fácil este año, los miembros del jurado están más exigentes que nunca. En especial con Nacha Guevara, quien no deja de incomodar a todos con su fuerte personalidad. En la noche de ayer, mientras le tocaba dar su devolución a La Bomba Tucumana y Thiago Griffo, la actriz acusó a la producción por el cambio de lugar. Los jueces del certamen cambiaron el orden en el que están sentados, y parece que la diva desde el suyo no logra apreciar nada.

Ángel De Brito la vió a Nacha y le preguntó qué pensaba porque estaba muy seria. Y en ese momento la mediática aprovechó para quejarse. “Ni los veo ni los oigo, porque para poder verlos tengo que asomarme tengo que salir de mi área de seguridad. Así que me van a tener que disculpar”, lanzó la diva. Laurita Fernández intentó apaciguar la tensión y le ofreció cambiarse de lugar e ir al lado de los coaches.

No obstante, a Guevara la idea no le gustó para nada. “No puedo estar circulando. Les pido disculpas, porque no puedo ser objetiva”, cerró la miembro del jurado. Lizardo Ponce, el nuevo enemigo de la actriz, se encontraba mirando el certamen desde su casa. Al escuchar estas declaraciones de Nacha, no se contuvo y le disparó por Twitter: “Tendría que haber cantado hoy”. Cuando el influencer debutó, la diva le dijo de todo por su forma de cantar y se metió con su personalidad y su trabajo.

Jey Mammon, quien también participa del Cantando 2020 se lamentó en la red social del pajarito: “La cara de ojete de Nacha. Que dios nos re bendiga a todos”. A su vez, el humorista se ofendió con Guevara el día en que debutó. Según explicó en LAM, no le gustó cómo trató a su compañera. “No me enojé sino que lo que me pasó fue que ella es una profesional que labura de esto y es como que a la bailarina del Bailando el primer día le digan ‘¿sabés qué? bailás como el culo'”.

A pesar de que Nacha tuvo varias exigencias para el certamen, parece que ni así logran conformarla. La actriz confesó en el programa radial “Agarrate Catalina”, que le pidió a la producción ser la primera que empiece con la ronda de devoluciones, para tener la información fresca y no repetir lo que dijeron los demás miembros del jurado. Asimismo, advirtió que su micrófono y su auricular se lo lleva y se lo trae ella desde la casa”.