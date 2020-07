Hace tiempo, Susana Roccasalvo realizó una denuncia por amenazas y hostigamiento ya que recibía multiples llamadas a su teléfono celular por parte de un número desconocido. Muchas veces estos llamados se producían cuando ella se encontraba al aire de su programa, desde casa y esto le impedía poder seguir al aire del mismo porque se interrumpía la conexión de Internet. Y confesó que una vez la llamaron más de quince veces.

Cansada de la situación, habló con el abogado Mauricio D Alessandro, que se encargó de recurrir a la justicia encargada de tratar ciberdelitos donde descubrieron de donde venían los llamados. “Primero se descubrió cuál era el teléfono, porque la persona llamaba poniendo la opción desconocido. La justicia investigó a quién pertenece ese teléfono. Susana es una antorcha porque pertenece a un conductor del mismo canal. Está probado, hay una causa penal y hay una persona citada” expresó el abogado de Roccasalvo en una entrevista con el programa “Nosotros a la mañana”

Si bien primero no dio ningun nombre, ante la recurrente pregunta de las personas en el piso sobre si se trataba de Lio Pecoraro, el letrado expresó que si. Recordemos, que el panelista de Maju Lozano ha tenido algunos problemas en el pasado con Susana Roccasalvo. Incluso Maju se quebró al aire de su programa hablando de este tema mientras defendía a su colega de las acusaciones que le realizan. En una entrevista, Susana manifestó lo que había sentido al enterarse que se trataba de él.

“Me quedó una sensación de cuando te dan una mala noticia, fue un golpe en el pecho. La fantasía de uno es que puede venir de otro canal, pero nunca me imaginé que sea de alguien del mismo canal. El día que me enteré me quedé helada. No podía creer la maldad, la locura, la psicopatía de la gente. Tirarse contra el propio canal que te da trabajo. Evidentemente debe tener algo personal conmigo” manifestó la conductora de canal Nueve.

Luego, llegó el turno de Lio Pecoraro, que hizo su descargo por las redes sociales. Si bien admitió haber llamada a la mujer, aclaró que no se trató de una manera psicópata. “Hoy me empezó a sonar el teléfono sin parar y me dicen que Susana me denunció por hostigamiento y amenazas. Si no lo veía en la tele no lo creía. La situación es que ella entiende que hay alguien que la venía llamando desde un teléfono y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé como he llamado a tantísimos colegas estando o no al aire” comenzó diciendo.

“La llamé para pasarle una información desde mi casa, nunca oculté mi identidad. Me extraña que la denuncia sea hostigamiento y amenazas. Es extrmadamente delicado decir eso. Nadie me regaló nada y mi conducta a nivel laboral es intachable. Me considero un buen tipo, no un hijo de pu…” prosiguió “Que digan que yo hostigué o amenacé a ella, quiero que lo demuestren. Quiero entender que Susana se equivocó y malinterpretó” cerró diciendo.