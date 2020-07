El pasado martes Lizardo Ponce debutó en el Cantando 2020 y recibió muy poco puntaje. El influencer presenció una fuerte discusión con Nacha Guevara luego de que la actriz le diga que toda su interpretación fue un error, haciendo alusión a “Nada fue un error”, la canción que cantó. Es más, la diva casi lo hace llorar. Sin embargo, el conductor más famoso de la televisión Argentina tomó partido y defendió al periodista. “Te banco”, le escribió Marcelo Tinelli en Twitter.

Asimismo, Nacha descalificó el trabajo de Ponce. “Desperdicias haciendo pavadas que no te suman. Esas cosas de la comunicación artificial. No porque sea tecnológica sino porque lo hacés desde un lugar artificial”, disparó la actriz. Por lo que al día siguiente, Tinelli reaccionó: “Duelo de generaciones en el Cantando 2020. Por un lado los más jóvenes como Sofi Morandi y Lizardo Ponce, y por el otro la experiencia de algunos miembros del jurado. ¿Hablan idiomas diferentes? A mi no me pareció una canchereada la de Lizardo anoche y lo castigaron duro”.

Durante la gala, Guevara aconsejó a Lizardo: “Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego. Jugás mucho con la pantalla pero no interiorizas lo que hacés. Mi consejo sería andá hacia tu mundo interior”. Como resultado, Jey Mammon, quien también participa en el certamen, bromeó en Twitter: “Buen día @lizardoponce ¿ya te buscaste en tu interior?”. El influencer le siguió el tono y replicó con cierta ironía: “Sí, y no sabes todo lo que encontré”.

Algunos usuarios apoyaron a Ponce también, y otros a Nacha. Por un lado, @MoskitamuertaOk aseguró: “Los influencers están acostumbrados a moverse entre sus seguidores. La tele es otro medio, no tiene nada que ver con las redes. El jurado está para marcar errores y dar devoluciones, no para ser fan de nadie”. Por el otro, @frataslafraOk defendió al instagramer: “Bienvenida la incomodidad que producen lxs jóvenes, y todavía más lxs jóvenes exitosxs. Eso que pasó ayer no es ni mas ni menos que el avance de una generación y el miedo de otra”.

Y la pelea no terminó en el piso, puesto que Lizardo siguió criticando a la actriz por diferentes medios. Anoche cantó La Bomba Tucumana y la miembro del jurado la calificó como simpática. Por lo tanto, el periodista reaccionó y publicó en la red social del pajarito: “¿Ay es joda? Yo simpatía un diez entonces”. Ángel se lo leyó a Guevara en vivo y la diva afirmó: “Si lo es, que me lo demuestre la próxima”. Parece que la guerra recién comienza.