En los últimos meses, Romina Malaspina sufrió varias criticas por parte de usuarios de las redes sociales y figuras de los medios. La polémica al rededor de la mediática comenzó por vestir un top con transparencias para conducir el noticiero de Canal 26. La gente no sólo se enojó por eso, sino también por la decisión del canal, de contratar a personas que no son periodistas. Una de ellas fue Mónica Gutiérrez quien la fulminó con sus dichos.

Gutiérrez dió una entrevista para “Por si las moscas”, y explicó su repudio hacia algunos medios machistas: “En las últimas décadas hemos avanzado bastante en las tareas periodísticas. Hay casi mayoría absoluta de conductores varones y a las chicas se les pide piel a la hora de vestirse, de mostrarse, a muchas las eligen como adornitos en la pantalla. Lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda”. Para ejemplficar esto, habló sobre el incidente de Romina.

“¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal?”, lanzó la periodista y juzgó no sólo al canal sino también a los conocimientos de la ex participante de Gran Hermano. Y en ese momento hizo alusión a la cantidad de chicos que estudian e igualmente no llegan a conducir un noticiero.

“Para mucha gente está bueno mirar a la chica, te levanta la pantalla, te la calienta. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, pero el feminismo no es esto. Porque por cada chica que aparece así, quedan 100 atrás que se quemaron las pestañas estudiando o se pasan horas en un móvil”, concluyó Mónica. Por su parte, Malaspina no aclaró nada explícitamente, pero sí reposteó dichos de otros que la defendieron en Twitter.

Un usuario expresó: “Romina Malaspina es un pedazo de mujer como no se veía hace tiempo en la TV Argentina y no se la perdonan las brujitas. El éxito de Romina está asegurado”. En consecuencia, otro seguidor se mostró de acuerdo: “Coincido, la piba tiene calle, se la banca y molesta mucho que sea linda. Se destaca del montón”. Seguramente la conductora ya hará su descargo en algún programa de televisión, al igual que lo hizo cuando Sol Pérez la bloqueó.