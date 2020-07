En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que el humorista y actor, Coco Sily, dio positivo en su hisopado de coronavirus. Por medio de las redes sociales, el presentador hizo su descargo y le pidió a la gente que se cuide. En una entrevista que le dio a TeleShow, Sily, que hasta ese momento no conocia el resultado de su test había dicho: “Me hicieron una ecografía de abdomen y de tórax, porque yo vine por divertículos, porque vieron unas manchitas. En la de tórax, según ellos (los médicos que lo atendieron) tengo COVID, la verdad que no sé, yo no tengo ningún síntoma, pero ellos dicen eso. Ya me hicieron el hisopado y estamos esperando los resultados”

Una vez confirmado el resultado, Coco dijo: “Hola a todos como ya saben que estoy internado y que el resultado del hisopado de recién fue POSITIVO. Por ahora (espero que siga así) me siento muy bien, tengo un dolor en la panza que es por lo que vine a verme y estoy cursando asintomático. Muchas gracias a todos por los mensajes y a cuidarse” esta declaración la hizo por medio de su cuenta oficial en Twitter y los fanáticos no dudaron en mandarle sus buenos deseos y pronta recuperación.

“Abrazo grande, cuidate querido”, “Mucha merde Coco”, “Coco querido, espero que pronto te encuentres con tus seres queridos en perfectas condiciones”, “Fuerza Coco”, “A no aflojarle ahora, te esperamos a la vuelta” fueron algunos de los mensajes que recibió. Por el momento sigue internado hasta que solucione también su problema abdominal. Coco Sily era uno de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand de este domingo 2 pero no podrá asistir por este problema de salud.

Por lo cual, el programa que ahora conduce Juana Viale rearmará su mesa. Los demás artistas invitados son: Roly Serrano, Puma Goity y Daniel Araoz. Por otro lado, esta noche, el actor iba a realizar una presentación de “Los Catedráticos” vía streaming, pero lamentablemente será reprogramada para cuando esté recuperado. Sily como muchos otros se han ido adaptado a esta nueva modalidad de trabajo por la que muchos han optado debido a los tiempos que corren.

El reconocido artista se había cuidado mucho del virus, incluso no salía de su casa ni para hacer su programa radial, sale en vivo desde su casa. En el mes de abril se lo vió en un centro médico debido a que tuvo que llevar a uno de sus hijos para ser asistido. Al joven lo operaron de urgencia de una apendicitis. Es la única vez que rompí la cuarentena, y fue por una fea. Fue difícil, porque en plena cuarentena, que no anda nadie, pero bueno, por suerte ya lo operaron y está bien” expresó en aquel momento.