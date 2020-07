El conflicto entre los trabajadores precarizados, la Municipalidad de la San Fernando del Valle de Catamarca y Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) sigue dando de qué hablar. En el día de ayer, desde El Aconquija informamos sobre un ataque durante la madrugada del jueves a un vehículo de Higiene Urbana, en el norte de la Capital catamarqueña.

En la noche de ayer se vivió una situación bastante tensa en el predio de Higiene Urbana, al parecer la policía no le permitió el ingreso a varios trabajadores que fueron dados de baja después de protagonizar los violentos ataques contra los camiones recolectores. Este hecho generó bastante preocupación en el gremio y en su abogado, Miguel Sarli, quien se refirió a este modo de contratación precarizada como “esclavitud moderna”.

Sarli manifestó que estos trabajadores ni siquiera tienen la posibilidad de pelear por sus derechos laborales, ya que al ser precarizados no pueden afiliarse al gremio. “Son trabajadores que recolectan la basura de toda Catamarca y cobran 12 mil pesos por mes, no tienen vacaciones, no tienen feriados, no tienen ART ni obra social”, declaró el letrado que representa al gremio.

Asimismo, continuó con sus fuertes declaraciones en contra de la patronal que mantiene en condiciones laborales muy frágiles a estos trabajadores precarizados, manifestando que: “No hay nadie que controle si trabajan las horas que corresponden, o si se los obliga a trabajar más. Son realmente esclavos y a la patronal sólo le falta el látigo”.

También destacó que, al no estar afiliados al gremio por su precaria situación laboral, cada uno de ellos deberá ver qué camino tomar una vez que se les notifique su situación de revista. Del mismo modo, remarcó que: “Pueden buscarse un abogado de confianza, o presentarse en el gremio que los vamos a ayudar”. Finalmente, indicó que desde SOEM se convocó a una marcha y medidas de fuerza para la próxima semana.