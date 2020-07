Ya pasó una semana desde la fuerte pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel, la cual terminó con la renuncia de la periodista. Mucho se especuló sobre quién de las dos exageró o fue mala compañera. Sin embargo, las famosas terminaron charlando por teléfono y se pidieron perdón. Parece que este año la conductora viene recargada y continúa enfrentando a sus panelistas. Ayer discutió con Barbie Simons al hablar de Pampita.

En Hay que ver, el programa que conduce Denise junto a José María Listorti, mostraron un fragmento de Pampita Online, en donde la modelo le preguntó a Ingrid Grudke si era verdad que Roberto García Moritán le propuso casamiento antes de conocerla a ella. Lo que generó una acalorada charla entre las integrantes del ciclo de El Nueve. “Barbie, vos que la conocés, ¿creés que para Pampita era muy importante ‘limpiar la imagen’ de esta situación con Ingrid?”, le consultó Maximiliano Legnani.

“No, y menos cuando la historia en la realidad nunca existió. Me parece que lo hizo desde un lugar de la gracia, el humor y matandose de risa como la vimos”, aseguró Simons. Sin embargo no logró convecer a Dumas, quien le afirmó que no coincide con lo que dijo. “Me parece que se está exponiendo a unos niveles. Pampita iba a lo seguro, sabía que Ingrid lo iba a negar y para ella era importante, sino no se hubiera metido. Yo ya me había olvidado de lo de Ingrid y ella resucitó el tema”, lanzó la conductora.

Ante los dichos de sus compañeros, Barbie continuó defendiendo a su amiga como lo hace cada vez que hablan de ella. “¿Qué imagen tiene que limpiar? Como si todo hubiera estado fríamente calculado. Es demasiado rebuscado Hablar de una hipótesis de que tiene que limpiar su imagen. ¿Limpiar qué si no hizo nada malo? ¿Y si lo hubiese hecho cuál era el problema?”, los desafió la panelista. Por lo que Denise saltó y la confrontó.

“No hay ningún problema, pero a Caro le importa. Cuando algo no te importa, te da igual. Pasó un tiempo largo y si ella tuvo la necesidad de aclararlo es porque en algún lugar le quedó. Si uno quiere te haces la bol…”, aclaró Dumas. Por lo que Simons, quien participaba por videollamada, continuó: “¡Aflojemos a la hipocresía! Si no se lo preguntaba el debate sería que no se atrevió a preguntarle. Siempre buscando el pelo al huevo”. Finalmente, la conductora concluyó entre risas: “Nadie se acordaba Barbie. Vos sabés que si no preguntaba nada el tema pasa”.