Wanda Nara deslumbra a todos sus seguidores con infartantes fotografías. Con casi siete millones de seguidores en su perfil de Instagram, la mediática recibe halagos de todas partes del mundo. A pesar de que en ciertas ocasiones recibe críticas por parte de algunos usuarios que la acusan de abusar del uso de photoshop para sus publicaciones, la esposa de Mauro Icardi no presta atención a los malos comentarios y todos los días redobla la apuesta. Ayer posó con un súper escote y prendió fuego las redes sociales.

La imagen la compartió a través de las historias de Instagram y luego la subió al feed, donde podemos ver a la representante de Mauro sentada tomando sol, disfrutando del verano europeo en su casa de Italia, donde viajó hace unos días junto a toda la familia. “Sunny days” (días soleados) escribió Wan junto a la publicación. La imagen fue capturada desde arriba, por lo cual resaltan todas las curvas de la hermana de Zaira Nara.

En 10 horas la postal recibió casi 400 mil me gusta y más de 5 mil comentarios por parte de los fanáticos de Wanda Nara. “Te amo, sos nuestra Kim Kardashian”, “La suerte que tiene Mauro”, “Guapísima como siempre”, “Diosa”, “Bella siempre”, “Reina” fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios, además de gran cantidad de emojis de fuego y corazones, para resaltar su belleza y la de la foto que publicó.

Hace unos días, surgió una pelea entre botineras, Wanda vs Natalie Weber, la mujer de Mauro Zárate, el delantero de Boca Juniors. Que apuntó contra la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Franccesca e Isabella, por el mal uso que hace de photoshop y el abuso del mismo. “Tendría que hacer un curso de photoshop, así cuando se afina la pierna no le queda el cuádricep como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera” expresó la joven respecto a la foto de Wanda donde está sentada en la orilla de su nueva piscina techada en París.

“Y debería decirle a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen. Porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. Que está mal igual, ¿por qué se achica? ¿Porque no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí” continuó diciendo Weber. Para finalmente elogiar a Nara. “Abrazo a Wanda porque no es careta y por la respuesta que dio al mensaje que le dejaron sobre hasta donde llegó después de haber empezado como empezó” expresó Natalie.