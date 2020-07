More Rial compartió unas fotos suyas en Instagram donde impactó con su grandioso maquillaje. La mediática hija de Jorge Rial suele deslumbrar con sus posteos, a los cuales los acompaña con picantes y sugerentes frases. Y claro, esta no podía ser la excepción. “Mis amigos dicen que no es para tanto. Que amores hay tantos” expresó junto al video donde muestra una sensual boca roja y luego sonrie. Este no fue el único video donde la joven aprovechó para mostrar su makeup sino que subió dos más mostrandose espectacular.

“Está soltera es oficial. Hay tiempo que recuperar”, “Se lucha pero no se ruega” comentó en los otros dos, donde sigue luciendo sus labios rojos y aprovecha para mostrar mejor sus sensuales pestañas y sombra de ojos. En la filmación luce además una canchera campera de jean y un pañuelo negro al cuello. Desde hace un tiempo la ex de Facundo Ambrosini sorprende con sus outfits y sus cambios de look, en plena cuarentena apostó por dejar atrás el cabello rubio y se tiñó de un color rosa que causó furor.

Desde hace un tiempo More se mantiene alejada de los escándalos que solían caracterizarla, a pesar de la existencia de algunos rumores que la vinculan con problemas, la mamá de Franccesco ha optado por no responder, aunque por medio de sus historias lanza algún que otro palito a los que la acusan. Días atrás causó ternura en las redes con los videos que mostró de su papá y su esposa Romina Pereiro saludándolos por el día de los abuelos. En algunas entrevistas previas, Rial contó que su hijo le dice abuela a la pareja de Jorge.

Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, More Rial es usuaria activa de las redes sociales, a pesar de tener muchos fanáticos, con los que comparte mucho sobre su día a día y sobre su vida, sobre todo por medio de los vivos de Instagram, la cantante ha sufrido mucho a causa de los heaters y los duros comentarios que le dejan en su perfil. Semanas atrás les dedicó un fuerte y emotivo mensaje con el fin de concientizar sobre el poder que pueden tener las palabras en el autoestima de una persona.

“Puedo evitar las redes, silenciar los comentarios, ¿pero como apago todo eso que ya leí? ¿Cómo se apagan las burlas de esos que detrás de una red social con total impunidad consiguieron que más de una vez concluya mi día sin poder mirarme al espejo? Es un trabajo de un paso a la vez, el de conseguir abrazarse a uno mismo, pero es dar uno adelante y dos atrás cuando al costado del camino existen personas opinando” decía la joven de 21 años en aquel momento y apuntaba también a dejar atrás todo lo que en algún momento la hirió.