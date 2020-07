En las últimas dos galas Nacha Guevara se quejó por los cambios de lugar en el jurado y aseguró que no puede ver ni escuchar a los participantes porque se encuentra muy lejos. Muchos especularon que su malestar se debió también por la preferencia que tiene la producción con Moria Casán. Por lo que La One la confrontó en un móvil para Los ángeles de la mañana.

“Moria me dijeron que Nacha está medio enojada porque quería tu lugar ahora con el cambio”, la provocó Maite Peñoñori, la cronista de LAM. “No tengo la menor duda mi amor. Porque yo tengo el voto secreto y voy última. Pero los escenógrafos decidieron por la luz que acá vaya yo y ella vaya allá. No sé, tendrán que solucionarlo mañana. Si está enojada es un problema de la producción y de ella, no mío”, lanzó la diva contra compañera.

La cronista aprovechó la situación y le consultó si continuaban siendo amigas. Las actrices tuvieron una muy buena relación cuando compartieron el jurado en el Bailando por un Sueño. “Sí, bien”, replicó la lengua karateka con una cara que no convenció a muchos. Sin embargo, luego Casán agregró: “Me dormí un poco con la devolución de Nacha y Pepe (Cibrián). En realidad no me duermo porque los respeto pero si despiden tiempo después a mi no me queda”.

Moria no solo enfrentó a Guevara, sino también a Laurita Fernández. Desde que se enteró de la conducción de la bailarina no le gustó nada, y no sólo lo contó en los programas, sino que también se lo dijo a ella en la primer gala del Cantando 2020. “Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente”, aseguró La One luego de halagar a Ángel De Brito.

Ángel no dejó pasar la oportunidad y le retrucó: “¿Te llevás bien con Laurita?”. “He dicho cosas en el show pero quiero que revises si alguna vez yo te puse una mala nota. o separo todo. Los que hablan mal de vos son otros. La mujer de El Tirri dijo que eras vomitiva. Yo soy buena persona y se mucho de show”, cerró filosa la ex conductora de Incorrectas. Habrá que ver con el tiempo si es verdad o si surge algún conflicto entre Moria, y alguna de las dos artistas.