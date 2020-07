Laurita Fernández debutó esta semana como conductora del Cantando por un Sueño y dió mucho de que hablar. La bailarina ya había conducido en Combate, el programa de competencias de donde surgieron Flor Vigna y Mica Viciconte. Muchos panelistas la jugaron por cómo ejerce el rol, sin embargo, a ella no parece importarle. Ayer, a partir de un posteo de Facu Mazzei en Twitter, la actriz reveló el rol que cumplirá en el certamen.

Mazzei cantará en el reality junto a Agustina Agazzani. El bailarín todavía no debutó pero ya se encuentra halagando a los miembros del show. Así lo hizo con Laurita. A través de su cuenta en la red social del pajarito le confesó: “Podemos hablar una vez más de lo versátil que es Laura? Mete un pnt (publicidad) sin una sola falla y hay quienes se dedican hace años y aún se traban. Todo hace bien ella, tremenda artista Argentina en potencia tenemos”.

Al ver el posteo, Gabi Fernández, el productor del Cantando 2020 se burló: “No vota Lau eh”. Por lo que Laurita replicó: “O sí. #sorpresas @cantando2020”. Y así dejó picando la posibilidad de ejercer ese rol en algún momento del certamen. Por ahora se conoce que en la eliminación de la primer ronda, los puntajes más bajos van a ir al duelo. Luego, el público va tendrá la posibilidad de salvar a uno de los equipos sentenciados. Y por último, el jurado elegirirá cuál será el eliminado entre los que queden.

Hace unas galas, Laurita tuvo un cruce incómodo con Nacha Guevara. Al terminar de explicar cómo será la primer eliminación, la bailarinase dirigió a la miembro del jurado: “A Nacha le gustó poder eliminar, le veo la cara de contenta”. Por lo que la actriz se defendió: “Pero, ¿qué concepto tenés de mí, a ver? ¡¿Qué soy una asesina?!”. Por suerte para la conductora, salió De Brito en su defensa, y recordó “Mujeres Asesinas”, la novela que protagonizó la diva: “Sos nuestra Yiya Murano”.

Asimismo, Fernández fue enfrentada por Moria Casán, quien aprovechó para manifestarle lo que piensa acerca de su rol. “Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. He dicho cosas en el show pero quiero que revises si alguna vez yo te puse una mala nota. Yo separo todo. Los que hablan mal de vos son otros”, le disparó La One.