Hace varios meses que Jorge Rial conduce Intrusos desde su casa por videollamada, para resguardarse por integrar el grupo de riesgo. A pesar de que dijo que se encontraba preparando todo para volver al piso, al enterarse del positivo de Andy Kusnetzoff decidió continuar de esta manera. Muchas veces se quejó del delay y de las incomodidades de llevar adelante un programa a distancia. Sin embargo, ayer presentó un problema nuevo. Sus compañeros aprovecharon su situación para engañarlo en vivo. “¿Me están cargando?”, se enojó el periodista.

Todo comenzó cuando Guido Záffora comentó que vió unos videos del show de Magaly Medina en la televisión peruana. Por lo que Jorge lo interrogó: “¿Dónde ves todas esas cosas?”. “El señor Pallares pasó unos links por el grupo de Intrusos”, le replicó el panelista y en ese momento, la cara del conductor se transformó y les pidió que le envíen esas cosas a él también. Por lo que Adrián aseguró que fue en un grupo de producción.

Sin embargo, Rial no le creyó la excusa y lo confrontó: “¿Me están cargando y tienen un chat paralelo, no?”. Pallares entre risas le explicó que no, que es un chat de trabajo con la producción nada más. Y aprovechó para tirarle un palito: “Vos también tenes un grupo con Ana y con Julián”. Haciendo caso omiso al comentario, el mediático concluyó: “Hay un horario del día en donde el chat de Intrusos se apaga. Yo envío cosas y nadie contesta. Para mi hay otro chat”.

Hace unos días, Jorge criticó a sus ex compañeros de Intrusos durante el nuevo segmento “Ranking Retro”, en el cual recuerdan los mejores momentos del ciclo televisivo. Rodrigo Lussich exhibió una especie de novela que realizaron los panelistas del programa en 2001, simulando la ficción “Sodero de mi Vida”. Allí se encontraba Viviana Canosa interpretando a Andrea Del Boca y Luis Ventura a Daddy Brieva. No obstante, quien no estuvo fue Jorge.

En consecuencia, Rial explicó la razón. “Primero porque es muy caro y segundo porque se matan todos”, aseguró. Y aprovechó para juzgar a sus ex colegas. En relación a la peliroja manifestó: “Hoy le mandas un WhatApp y te hace tres programas”. Finalmente se refirió al presidente de APTRA, afirmando que actualmente está “muy fuerte”, y a Marcela Coronel: “Es más factible que quiera hacer un programa con Denise Dumas que con el elenco mostrado en el tape”.