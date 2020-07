Flor Vigna se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio sola en su departamento. Cada vez que puede intenta publicar videos divertidos, en los que demuestra el humor que la caracteriza. Estos últimos días estuvo posteando muchos donde se la ve tocando el piano. Pero ayer cambió, la bailarina mostró su antes y después de la cuarentena, así como el de su vivienda.

El video comienza con Flor bajando la escalera, vistiendo un hermoso vestido naranja, toda lookeada para la gala de los 27 años de Revista Caras. Posteriormente, parodió esa publicación, e hizo lo mismo pero vestida de entrecasa, con pantalón deportivo y buzo. “Igual no todos los antes y después de la cuarentena son malos, y sino mirá. Ahre se hacía la conductora”, bromeó la bailarina, quien manifiesta que desde que vive en confinamiento le cuesta modular.

En la historia de Instagram se puede observar el living todo desordenado con ropa por todas partes. “1 de noviembre, 2019. Mi depto cuando tenía 62829 laburos y no había tiempo para ordenar”, reveló Vigna. Luego filmó como tiene la habitación ahora. “Y luego de 182 días encerrada ordené”, expresó la actriz, pero a continuación mostró una mesa llena de cosas. “Acá está todo desordenado, pero esto es un instante, mañana dejo todo como nuevo”, aseguró.

La semana anterior, Flor quedó expuesta por el hermano de su ex Mati Napp, quien confesó que la bailarina hizo sufrir mucho al coreógrafo. Julián Zucchi lanzó filoso: “Yo no puedo decir que ella se comportó mal, pero, a veces, los humanos somos un poco egoístas y pensamos que todos nos tiene que cuidar a nosotros. Y nosotros también tenemos que cuidar a la otra personas. Tarde o temprano, se termina sabiendo quién es una persona de bien y quién hace las cosas correctamente”.

Y no fue el único. Mimi también arremetió contra Vigna, y especuló que la bailarina habría intentado comenzar una relación con Marcelo Tinelli. En Intrusos, la novia de El Tirri la tildó de “mosquita muerta” y aseguró tener información comprometedora sobre la ex de Nico Occhiato. “Hubo una que nunca me cerró y nunca me va a cerrar que es Flor Vigna. Rodrigo Lussich sabe muy bien por qué lo digo. En algún momento va a explotar un bomba y va a correr sangre en Broadway. Ojalá que no explote porque van a haber muchos heridos. Es acechadora”, confesó la mediática.