Hace unos días, Mar Tarrés tuvo una discusión con Cinthia Fernández en el Show del problema, luego de que la activista no le permita hablar por no haber sido gorda. Lo que terminó con una confesión de la mediática en la cual contó que sufrió vigorexia. Sin embargo, parece que la pelea no terminó ahí. Ahora, la humorista presenció un intenso cruce con Silvina Luna.

El problema comenzó al hablar sobre la tapa de Revista Caras. Silvina la acusó de haber dicho que la tapa solo hablaba de personas como ella, que era su lucha y ella tiene la palabra autorizada. No obstante, Tarrés la corrigió: “Yo nunca dije eso”. Haciendo caso omiso al comentario, la panelista continuó: “Yo creo que nos involucra a todas las mujeres que sufrimos, que fuimos silenciadas y nos marcaron desde chicas nuestras imperfecciones”.

Posteriormente, Luna reveló una experiencia personal que vivió años atrás. “Una chica flaca o una chica con bulimia también se puede sentir identificada. A mí me pasó. Yo trabajaba en los medios, Mar, hacía tapas de revista, estaba arriba de un escenario y quizás tenía 90-60-90. Y sin embargo, no me sentía valiosa, sentía que no encajaba, que todavía faltaba. Por eso a mi la tapa también me llega y puedo hablarlo, aunque sea flaca”, declaró la modelo.

Mar le dió la razón a Silvina y aprovechó para tirarle un palito a Cinthia que sorprendentemente se quedó callada. “Por supuesto que a todos nos llega. Lo que vos estás diciendo, Sil, es perfecto. Y eso es lo que yo siempre digo. Chicos, hoy critican a la mina linda, perfecta, que tiene la cola de Sol Pérez y me critican a mí por pesar 120 kilos”, explicó. Y agregó: “Ayer estaba explicando un tema y Cinthia salió a decir otra cosa, porque no respeta los tiempos para hablar, y se entedió cualquier cosa”.

Finalmente, Luna concluyó: “Por eso yo creo que cada una tiene que mostrar lo que quiera. Yo no voy a criticar a alguien porque muestre la cola y si yo un día quiero hacerlo, lo voy a hacer”. Es importante recordar que Silvina sufrió muchas secuelas con su cuerpo luego de la mala praxis que sufrió. Actualmente se encuentra en un juicio contra Aníbal Lotocki, y fue avalada por muchas otras mujeres que padecieron lo mismo.