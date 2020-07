A pesar de que todos creían que Karina La Princesita iba a ser la buena en el jurado del Cantando 2020, la cantante no deja pasar a uno. Muy memoriosa o estudiosa, puesto a que confesó que lleva los datos anotados, la ex del Kun Agüero sacó los trapitos al sol. Comenzó hace unas galas con Gladys La Bomba Tucumana. Y anoche les dijo de todo a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Parece que hay conflicto en el género.

Antes de comenzar a darle la devolución a los participantes, La princesita recordó unos dichos que hizo Leiva años atrás. “Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí, diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco. Me molestó que Ángela, que tiene una gran voz, tenga que recurrir a eso para tener un poco de cámara”, lanzó la cantante.

Y Karina recordó filosa: “Me gustaría no obligarte, pero sí que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos. Y que por mi culpa te tuviste que ir a Bolivia porque yo amenazaba a empresarios para que me contraten a mí y a vos no. Me parece grave meterse con el trabajo de los demás, nunca lo hice”.

Leiva le aseguró que a ella le llagaba esa información y le pidió disculpas. Sin embargo, La Princesita todavía no había terminado, y ataco a Brian Lanzelotta por un vivo de Instagram en el que participó. “El otro día vi un vivo donde te preguntaban ‘¿te pusiste a pensar el momento en el que Karina le tenga que dar una devolución a Ángela?’. Y tu respuesta fue una risa extensa de varios segundos. Y quería saber por qué así nos reímos todos”, lo interrogó la miembro del jurado.

“Y no me equivoqué. Me reí porque sabía que iba a pasar esto, que iban a tener este intercambio de opiniones y dichos”, replicó Brian, y ante la insistencia de La princesita, le recordó un hecho que ocurrió cuando ella aún seguía de novia con el futbolista. “Yo estaba en la fiesta de cumpleaños de la hermana y cuando me la presentan a Karina, me dijo ‘ah, sos vos, el que decía en la casa de Gran Hermano que Ángela era la reina y que no te gusta como canto’. Lo tomé como algo de soberbia”, reveló Lanzelotta. No obstante, Karina alegó no recordar ese hecho.