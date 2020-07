La guerra entre Yanina Latorre y Karina Jelinek comenzó cuando la angelita contó en LAM que la ex de Leo Fariña estaba en pareja con una mujer. A pesar de que la participante del Cantando 2020 le escribió a Ángel de Brito para desmentir los dichos, la mujer de Diego Latorre sigue sosteniendo que sus dichos son ciertos. En las redes sociales, Yanina fue muy criticada por meterse con la sexualidad de las personas y en este sentido Karina volvió a responderle.

En la cuenta de Twitter de Real Time Rating contaron: “#Twitter Yanina Latorre es 1TT en Argentina por sacar del closet a Karina Jelinek sin su consentimiento y amenazando que tiene más data sobre su vida privada” al ver esto, la modelo no dudó en citar el tweet y arremeter contra la mamá de Lola. “¿Qué? Encima tengo que leer esto. Que amenaza contar más de mi vida privada cuando yo no hablo de eso. Nunca dije con quien estoy ni dejo de estar. ¡Un poco más de respeto! expresó Karina.

Recordemos que estas acusaciones por parte de Latorre causaron furor en las redes y lograron que Jelinek se enfrente con su familia. Esto lo contó ella por medio de sus redes cuando dijo que debido a esto su hermano la había eliminado del grupo de whatsapp que comparte con todo el grupo familiar. Ante este nuevo mensaje de Karina Olga, los usuarios no dudaron en dejarle sus mensajes y apoyarla.

Ayer, Yanina Latorre hizo catarsis por medio de sus redes sociales debido a que todo el country donde vive se encontraba sin luz. Y lamentablemente la casa de la botinera tiene todos sus artefactos eléctricos. Tapada con una manta, compartió una gran cantidad de historias por medio de su cuenta de Instagram y amenazó a más de uno con enviarle carta docuemento si no lograban solucionar el problema. Debido a esto, la periodista no pudo asistir al programa que realiza junto a Ángel de Brito.

“Maldigo la hora en la que me hice botinera y me quise hacer la guau. Flashee resort cuando me hice esta casa. ¿Qué hice? Cama doble, grande, la ventana de frente, balcón, la persiana eléctrica. Tengo el cuarto oscuro, no hay luz, no se puede levantar la persiana. ¿Hay algo más deprimente?” dijo Yanina ante la furia que tenía por la falta de luz. A pesar de hacer los reclamos correspondientes pasaron muchas horas hasta que todo el barrio pudo recuperar la luz. El momento también lo compartió por medio de sus redes.