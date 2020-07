Actualmente Lali Espósito se encuentra rodando Sky Rojo, una serie para Netflix España. La actriz interpretará el rol de una prostituta. En vísperas de su cuarto álbum, la ex Casi Ángeles adelantó algunos detalles. Ayer por la tarde posteó en su Instagram la portada y el nombre del disco. Lo único que había adelantado hasta ahora es “Lo que tengo yo”, el hit que formará parte de su nueva música.

“Habemus nueva tapa de disco, ¡vayan a verla!”, expresó Lali en sus historias apenas publicó el álbum. El nombre se puede leer en la tapa en letra de neón: Fascinada. Asimismo, sobre un fondo azul se encuentra la cantante con una campera de lentejuelas. Hasta ahora esto es todo lo que se sabe de lo que será su cuarto disco. Hace unos meses la actriz dijó que faltaba poco y parece que no mintió.

“Lo que tengo yo”, su última canción que logró ser tendencia global con más de 10 millones de reproducciones en Youtube, no fue siempre su favorita. En su momento, Espósito confesó que había elegido otro single para adelantar el disco. Es más, este tema ni siquiera iba a formar parte del álbum. Sin embargo, un día se despertó y estuvo todo el día con la canción “pegada”, y así fue como salió elegida y logró ser un éxito.

Como siempre, los laliters se emocionaron y le dejaron una lluvia de comentarios en todos los idiomas, expresando su apoyo en el post. “Vos me vas a matar”; “Ya necesitaba nueva música”; “Necesito escucharlo ya”, estos son algunos de los tantos mensajes. Otros demostraron su sorpresa al asegurar que no se lo esperaban. Lali por su parte no aclaró ni adelantó nada más. Habrá que esperar un par de meses más.

En marzo de este mismo año, la producción de Sky Rojo decidió parar el rodaje debido a la pandemia, por lo que la actriz regresó a Buenos Aires. Sin embargo, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio de Argentina, Espósito volvió a España en un vuelo especial que se organizó para que las personas que deben trabajar en el otro continente puedan hacerlo. No obstante, hace unos días debieron volver a hacer una pequeña pausa, debido al rebrote de infectados en el país europeo.