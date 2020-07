Hace apenas unos días falleció La Floppy Cucu, la mejor amiga y mano derecha de Lizy Tagliani. En un principio se especuló que el deceso se debió a que había dado positivo en el test de Covid-19. Sin embargo, la famosa también tenía leucemia. Muchos famosos se lamentaron y la rememoraron con mucha alegría en las redes. Al principio la conductora manifestó que no podía hablar, pero hace dos días recordó a su hermana del alma con una foto retro y escribió: “Cómo nos divertíamos”.

En la imagen se las ve en una fiesta vistiendo antifaces. “De ser la extraña trava que está dispuesta a vencer jaaa. Cómo nos divertíamos”, le dedicó Lizy a su amiga. El día en que La Floppy falleció, la actriz compartió un mensaje: “Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia. Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quien sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir. Gracias por tanto cariño”.

En las últimas horas se conoció un audio de la amiga de Tagliani, en el que relata angustiada su estado de salud. “Hola ami, te voy a contar. Estoy desde el jueves internado. Entré por un dolor en el costadito y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y análisis de sangre detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas”, comienza a contarle a un amigo.

Muchos famosos la recordaron y le expresaron sus condolencias a Lizy, como Lourdes Sánchez, Sofi Morandi y Lizardo Ponce. “Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a fundaleu porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados. Estoy muy asustado”, se confesó Cucu.

Y concluyó: “No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar… No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero”. Horas antes de que fallezca su amigo, Lizy hizo un posteo en Twitter donde le pedía a sus seguidores que le manden buena energía a su amigo para que se recupere.