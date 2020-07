Marcela Tauro, lanzó una teoria sobre la ausencia de Marcelo Tinelli en la televisión, en el programa donde se desempeña como panelista, Fantino a la Tarde. En su hipótesis, la ex Intrusos plantea porque el conductor no se encuentra al frente del programa al que apostó LaFlia este año, en medio de la pandemia. Primero, Fantino y Ventura comenzaron el show hablando del conflicto futbolístico entre Marcelo y Mario Pergolini.

Pero luego, la conversación se desvió hacia la vida personal y laboral de Marce. “Qué mal año para Tinelli, ¿No Luis?”, lanzó Marcela Tauro. “Se separó, aunque vos dijiste que subía los 14 pisos y por ahí se reconcilian, pero ella sale cada vez más sexy. No está haciendo televisión, no está haciendo el Cantando pero opina, no se jugó él. ¿No les llamó la atención eso?” comentó la panelista a sus compañeros.

“Como productor, Marcelo está fogoneándolo porque quiere que le suba el número y poner un poco de su espíritu dentro de lo que es el formato de reality show” explicó Luis Ventura, que además explicó que el bajo rating del programa se debe a cuestiones de sonido, iluminación y la falta de tribuna. “Es un año perdido para la televisión. Es un año para acompañar, para salir al aire porque es nuestro trabajo, defender nuestro espacio de laburo. Se hace como se puede.” dijo Fantino respecto a la opinión de Luis.

“Demasiado que la gente nos quiere y nos banca” ceró diciendo en defensa de Marcelo Tinelli. Como ya te contamos en El Aconquija, el conductor se mantiene muy activo en las redes sociales comentando sobre el nuevo show y demuestra de estamanera que tiene su mirada bien atenta a todo lo que está sucediendo, a pesar de estar al aire. Mas allá de las teorias y especulaciones sobre su trabajo, hace unos días Marcelo hizo referencia a otro supuesto que se dio a conocer en el programa de Fantino.

En este sentido, Luis Ventura había confirmado que Giullermina Valdés y el conductor se habían reconciliado y hasta dio el número exacto de escalones que el cabezón subía para ver a la mamá de Lorenzo. Ante esto, Tinelli había expresado por medio de risas en un tweet que esto era mentira, mientras citaba a un portal que hablaba de estos dichos del periodista. Recordemos que la separación de la pareja dejó mudos a todos en el mundo del espectáculo. ya que a pesar de algunos rumores de crisis entre ellos, era una de las parejas más queridas por la farándula.