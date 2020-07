Debido a la reforma constitucional propuesta desde el sector oficialista, la cual fue presentada durante la semana pasada por la Diputada Cecilia Guerrero. El pasado miércoles, miembros de la Iglesia de Catamarca se convocaron en la casa de retiros espirituales de Emaús, a fin de tratar esta reforma impulsada por el Gobierno Provincial y elaborar un documento como propuesta.

Este proyecto ha generado el interés del sector religioso de la provincia debido a que incorpora modificaciones que no estaban previstas y con las cuales, obviamente, no deben estar de acuerdo. La más importante es la separación del Estado con la Iglesia Católica. Lo cual daría origen a un Estado laico que no proveerá los millonarios subsidios a los que está acostumbrado el sector clerical.

Es por ello que en el encuentro del pasado miércoles participaron se hicieron presentes referentes pertenecientes a diferentes sectores sociales, educativos, políticos, sindicales y de seguridad. Además de comunicadores sociales, trabajadores de la salud, miembros de otros cultos, entre otros. Este fue el primer encuentro de una secuencia que promete abordar diferentes temas relacionados con la reforma propuesta por el oficialismo.

La reunión fue presidida por el Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc y conducida por el sacerdote, Oscar Tapia. Al iniciar el cuentro, el referente de la Pastoral Social y abogado, Jorge Sosa hizo la presentación del tema a tratar en la reunión. La mecánica de trabajo a puntó a que los presentes expresen de manera breve, una idea central acerca de la propuesta provincial.

Según informaron desde la oficina de prensa de la Iglesia Católica, los asistentes del encuentro expresaron sus ideas al respecto, las cuales algunas fueron afines y otras contrapuestas pero siempre con disposición a la participación. Este espacio de diálogo continuará llevándose adelante con otras reuniones y se estima que cuando concluyan los encuentros, la Iglesia de Catamarca emitirá un documento para ofrecer aportes que enriquezcan la propuesta de reforma constitucional.