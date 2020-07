Desde que comenzó su programa Pampita Online, Carolina ha emitido picantes declaraciones sobre diversos temas. Incluso es tema constante en los portales por sus dichos y entrevistas. En esta ocasión Pampita opinó sobre los rumores de romance de Nicole Neumann con el abogado Rafael Cúneo Libarola. Las especulaciones de que exista algún tipo de relación entre ellos se dio a partir de un vivo que realizó la rubia en su cuenta de Instagram.

Nicole realiza desde hace algún tiempo una especie de programa a través de las redes donde habla con distintos especialistas. En su vivo con el letrado, se notó cierta seducción y coqueteo entre ambos, por lo cual los rumores no tardaron en surgir. La panelista del ciclo, Barby Franco, sacó el tema en el programa y pampita no dudó en opinar. “¿Pero la onda nació ese día o se hicieron los que no se conocían?” consultó para comenzar.

“O a lo mejor en el antes. Ella lo llamó y le dijo: Te quiero entrevistar y qué se yo” prosiguió Caro. Mientras los panelistas debatían respecto al tema, el letrado agradeció a su entrevistadora por medio de sus redes sociales y su mensaje dio aún más hilo para analizar y sospechar del tipo de relación que comparte con la ex pareja de Fabián Cubero. “Gracias @nikitaneumannoficial por la nota. Linda charla. Muy buenas tus preguntas. Gracias y abrazo de oso” expresó Rafael.

“¿Abrazo de oso? ¿Cómo abrazo de oso? ” preguntó sorprendida Pampita.”Yo entrevisto un montón de gente y nunca me mandan Abrazo de oso. La dejó picando con ese comentario. Hace mucho que Nicole no cuenta nada de sus parejas, es como que cerró esa puerta hasta que no sea algo serio, formal” expresó después la modelo tratando de dejar a ver que seguramente los rumores eran ciertos.

Recordemos que la relación que tienen ambas nunca fue buena, incluso desde los comienzos de ambas como modelo. Siempre se habló del apodo que tenía Ardohain entre sus compañeras: “La Muqui” que al parecer habría surgido de las ideas de Nicole Neumann. En una vieja entrevista que le realizó Carolina a Nicole hablaron de los temas del pasado y la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio le consultó: “¿Por qué no te diste la oportunidad de conocerme? desde siempre hubo mala onda tuya hacia mí.”